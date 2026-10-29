Ani sůl, ani rýže. Vlhká cukřenka se už nikdy nezatuhne, když do ní přidáte 1 věc

Ranní káva, lžička do cukřenky a místo sypkých krystalků tvrdá kůrka, kterou je potřeba nejdřív rozbít. Kdo má cukřenku na lince vedle rychlovarné konvice, zažívá to častěji, než by chtěl. Pomoct si přitom jde jedním kouskem, který leží skoro v každé kuchyňské skříňce. Úplně nesmrtelný cukr s ním mít nebudete a víčko se zavírat pořád vyplatí. S hrudkami si ale poradí překvapivě spolehlivě.
Proč rýže patří do slánky, ale do cukřenky už tolik ne
Ve slánkách se léta osvědčuje hrstka zrnek suché rýže. Rýže na sebe vlhkost ze vzduchu váže ochotněji než sůl, a sůl tak zůstává sypká. Stejnou radu pak někteří lidé zkoušejí i u cukru.
V cukřence to má háček. Ve slánce zadrží rýži malé dírky ve víčku, z otevřené cukřenky ji ale lžička nabere spolu s cukrem a zrnko pak skončí v hrnku čaje. Přisypat do cukru sůl nemá smysl vůbec, protože sůl přitahuje vzdušnou vlhkost stejně jako cukr.
Přečtěte si také: Ani olej, ani sádlo. Bramborák se nikdy nepřipálí, když pánev před smažením potřete 1 věcí z lednice Stačí obyčejný suchý krekr
Řešením je jeden suchý krekr. Krekr zastrčený v dóze s cukrem se uvádí jako starý zvyk z restaurací. Kdy ho vyměnit, ukáže cukr sám, protože první hrudky prozradí, že krekr už další vlhkost nepobere a na jeho místo patří čerstvý.
Obyčejný krekr bez koření stačí zastrčit ke kraji cukřenky a vyměnit ho, jakmile změkne. Ilustrační foto.
Princip je jednoduchý. Krekr je suché pečivo, které vodu ze vzduchu ochotně nasává, a proto zvláční, když zůstane ležet volně na vzduchu. V cukřence se tak z něj stane malý lapač vlhkosti, který si vodu vezme dřív, než ji pohltí krystalky.
Jak na to:
Vybírejte obyčejný krekr bez koření a sýrového posypu, protože cukr snadno nasaje cizí pachy. Vložte ho celý, ať se nedrolí do cukru, a zastrčte ho spíš ke kraji, kam lžička tolik nesahá. Jakmile na omak změkne, dejte místo něj čerstvý. V suchém bytě vydrží déle, v kuchyni plné páry ho budete měnit častěji. Co se v cukru vlastně děje Přečtěte si také: Němci skupují tyhle formy na vánočku z dob ČSSR a platí za ně až 950 Kč. Češi je mají zaprášené ve spíži
Cukr patří mezi hygroskopické látky. Znamená to, že na sebe váže vodní páru z okolního vzduchu. Za vlhka krystalky měknou a slepují se, a když pak zase vyschnou, vznikne z nich tvrdá krusta. Eleonora Lahud, která vyvíjí recepty pro amerického výrobce Domino Sugar, pro web Simply Recipes vysvětlila, že krystalový cukr tvrdne při styku s jakoukoliv vlhkostí.
S vláčným hnědým cukrem je to naopak. Ten ztvrdne, když vyschne, a tak mu v uzavřené dóze pomáhá plátek jablka nebo krajíc chleba, které mu trochu vláhy vrátí. Krekr do něj proto nedávejte.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Druh cukru Kdy tvrdne Co do dózy přidat Krystalový cukr při styku s jakoukoliv vlhkostí jeden suchý krekr Vláčný hnědý cukr když vyschne plátek jablka nebo krajíc chleba Když už cukr ztvrdl na kámen Přečtěte si také: Zapomeňte na mražení. Švestky vydrží čerstvé 3 měsíce díky triku, který znaly naše prababičky
Zatuhlý krystalový cukr není potřeba vyhazovat. Pokud je zatvrdlá jen část, stačí cukr prosypat sítkem a dál řešit jen hrudky, které v něm zůstanou. Menší množství povolí i po krátkém ohřátí v mikrovlnné troubě. Na větší dávku je lepší klasická trouba. Postupujte takto:
Podle doporučení výrobce Domino nahřejte troubu na nejnižší teplotu, tedy zhruba 65 až 93 °C, přesypte cukr do žáruvzdorné nádoby a nechte ho uvnitř asi 15 minut. Pak lžící vyzkoušejte, jestli se hrouda pod lehkým ťuknutím drolí. Když povoluje, troubu vypněte. Cukr zatím nevyndávejte, ve vychládající troubě se během jedné až dvou hodin zcela dosuší. Do cukřenky ho vracejte až úplně vychladlý a rovnou i s novým krekrem. Kam cukřenku postavit
Krekr pomůže, ale základ je nádoba, která pořádně těsní, a místo, kde je chladno a sucho. Přímé slunce ani teplo cukru nesvědčí, protože i prudké teplotní výkyvy dokážou uvnitř nádoby vytvořit vlhkost, která se pak sráží na krystalcích. Proto cukřenka nepatří k páře z konvice ani ke sporáku.
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Lednice je pro cukr také špatná volba. Vzduch v ní bývá vlhký a cukr k tomu ochotně přebírá pachy ostatních potravin, což se pak pozná na chuti kávy i domácích buchet.
Zdroje: https://www.aol.com/only-way-store-sugar-according-000000753.html, https://indianapublicmedia.org/amomentofscience/salt-clumps/, https://energozrouti.cz/clanek/hodte-par-ryzovych-zrn-do-slanky-zni-to-divne-ale-funguje-to, https://www.thedailymeal.com/1962116/how-to-fix-clumpy-sugar/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Hygroskopicita, https://bakeitwithlove.com/how-to-soften-hard-white-sugar, https://modernsurvivalblog.com/survival-kitchen/white-sugar-clumping