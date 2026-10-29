Za Husáka je chtěl každý chlapec a stály 195 Kčs. Dnes je sběratelé shání po celé Evropě a vykupují až za 8 500 Kč

Plastová škodovka s dlouhým kabelem a malým volantem bývala před více než čtyřiceti lety snem nejednoho chlapce pod stromečkem. Kdo si s ní jako kluk hrál, dnes za dobře zachovaný kus zaplatí částky, nad kterými by tehdejší rodiče nevěřícně kroutili hlavou.
Sběratelství autíček nezná hranic
Sbírání modelů aut spojuje nadšence z mnoha zemí. Už v roce 2011 popsal pro ČT24 organizátor brněnské burzy modelů Pavel Sobol, že na ni míří kupci z Polska, Slovenska, Německa i Rakouska a občas i hosté z Belgie nebo Nizozemska. Po československých hračkách přitom sahají i lidé, kteří si s nimi sami hráli jako děti.
Ani za hranicemi nejsou tuzemské hračky neznámé. Výrobky jihočeského podniku, který stál za škodovkou na kabelové ovládání, má ve svém přehledu historických hraček zmapované i britský sběratelský web Binns Road.
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Vydražené kusy na Aukru ukazují velký rozptyl. Za ohranou škodovku, které chybí doplňky, dostane prodávající zpravidla zhruba 2 000 Kč.
Úplně jiná liga je kus, který po vložení baterie bez potíží jezdí i zatáčí a dochoval se i s krabicí a návodem. Za takový komplet zaplatí zájemci až 8 500 Kč. Výsledné ceny se ovšem aukci od aukce liší, takže jedna povedená dražba ještě neznamená, že stejnou částku dostane každý prodávající.
Oba příklady vydražených kusů přehledně shrnuje tabulka:
Stav škodovky Příslušenství Cena na Aukru Ohraná Chybí doplňky Zpravidla zhruba 2 000 Kč Po vložení baterie bez potíží jezdí i zatáčí Dochovaná krabice a návod Až 8 500 Kč Krabice a kabel hýbou cenou Přečtěte si také: Hospodyně radí, jak dostat černou špínu z drážek oken. Stačí 1 věc, kterou má doma každý
U každé nabízené škodovky zájemci řeší hlavně dvě věci: jestli na karoserii zůstaly všechny chromované doplňky a jestli hračka po letech na půdě ještě jezdí. Ztracený nárazník nebo přetržená struna v kabelu hodnotu rychle srazí. Než autíčko z půdy nabídnete, postupujte takto:
vložte do ovladače novou baterii; vyzkoušejte jízdu oběma směry i zatáčení; pečlivě zkontrolujte, jestli nic nechybí.
U starých hraček obecně platí, že dochovaný obal cenu zvedá. Na krabici ale nelpí úplně všichni. „Krabice hrají v ceně taky roli, ale ne každý sběratel na nich trvá,“ řekl už dříve Blesku sběratel a obchodník Josef Jelínek.
Přečtěte si také: Octomilky v kuchyni pochytá sklenice a tahle obyčejná věc od dřezu. Výsledek uvidíte do 24 hodin Kluci řídili kopii auta, které znali ze silnic
Zmenšená Škoda 120 LS se v obchodech objevila na začátku osmdesátých let a prodávala se za 195 Kčs. Kluci tak mohli řídit miniaturu vozu, který tehdy běžně potkávali na silnicích. Automobilka AZNP vyráběla tuto modelovou řadu v letech 1976 až 1990 a z linek sjelo přes dva miliony vozů.
Škodovku poháněl elektromotorek a proud mu dodávala plochá baterie 4,5 V, která se vkládala do ovladače. Přepínačem na ovladači si kluk volil jízdu dopředu nebo couvání. Zatáčelo se malým volantem, jehož pootočení přenášela ocelová struna ukrytá v kabelu přímo na přední kola. Malý řidič u ovladače tak mohl škodovku vodit po bytě skoro jako za skutečným volantem.
Škodovka od ITES dovolila klukům řídit po bytě zmenšeninu vozu, který znali ze silnic. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Továrna v Trhových Svinech a její autodráha
Hračka nesla značku ITES a vznikla v jihočeských Trhových Svinech. Tamní podnik začínal v roce 1938 pod jménem Gama, od roku 1948 se jmenoval Igla a činnost ukončil v roce 2001.
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Ze stejného místa pochází i elektrická autodráha, kterou si pamětníci vybaví pod jmény Europa Cup, Autodráha 90 nebo Faro. Vyráběla se od roku 1968 a v sedmdesátých i osmdesátých letech ji kluci řadili mezi největší lákadla dětského pokoje. Značku ITES v roce 2019 převzal výrobce Igráčka a k původním drahám a jejich autíčkům dnes nabízí náhradní díly.
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Zdroje: https://www.centrum.cz/clanek/vypadaji-jako-obycejna-auticka-z-dob-cssr-sberatele-je-ale-vykupuji-za-8-000-10-000-kc-322076, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/regiony/nejdrazsi-anglicak-stoji-jako-auto-258397, https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koda_742, https://binnsroad.co.uk/railways/igla/index.html, https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-pribehy/806585/nemate-doma-poklad-z-pudy-za-socialisticke-hracky-dostanete-jmeni-tatrovka-za-stovky-tisic-a-dalsi.html, https://www.newstream.cz/zpravy-z-firem/autodraha-ceske-vyroby, https://seznamzpravy.cz/clanek/vyrobce-igracka-krisi-retro-autodrahu-faro-ze-sedesatych-let-178001, https://www.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/zachrance-ceske-autodrahy-faro-firmu-prodal-1151131, https://www.poznatsvet.cz/veda-a-technika/auticko-skoda-120-ls-model-cena-sberatele/