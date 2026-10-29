Sametově jemný vanilkový krém na dorty a zákusky připravíte snadno a bez zbytečných ingrediencí

Kdykoliv chystám sváteční
pečení pro své nejbližší a pustím se do vrstveného , křehkých dortu Napoleon nebo klasického piškotového korpusu, absolutním základem úspěchu je pro mě větrníků dokonalý . Dříve jsem měla tendenci věci komplikovat a zkoušela různé těžké krémy se smetanou ke šlehání, ale velmi krém často stékaly nebo byly až moc tučné. Když jsem však poprvé objevila tento kouzelný recept na tradiční žloutkový základ vařený s kukuřičným škrobem a zjemněný poctivým máslem, byla to okamžitá láska na první ochutnání.
Tenhle
krém připravíte z několika málo základních ingrediencí, které máte téměř jistě neustále doma ve spíži a v lednici. Je neuvěřitelně sametový, lahodně nadýchaný, krásně voní vanilkou a drží perfektní tvar bez jakéhokoliv stékání. Hodí se jako bohatá náplň do vrstvených lístkových dortů, do na větrníky i věnečky nebo k promazání jemného piškotového korpusu. odpalovaného těsta
Můj tip zní: Uvařený horký škrobový základ ihned přikryjte potravinářskou fólií tak, aby ležela přímo na povrchu krému; zamezíte tak vzniku tvrdého škraloupu a vychladlý základ pak s vyšlehaným máslem spojíte v absolutně hladký krém bez jediného žmolku. Recept na sametový vanilkový žloutkový krém na dort Napoleon a větrníky
Celkový čas přípravy bez chladnutí krému: 20 minut Ingredience potřebné k přípravě 2 vejce 500 ml plnotučného mléka 130 g cukru krupice 1 balíček vanilkového cukru (nebo 1 lžička vanilkového extraktu) 40 g kukuřičného škrobu 150 g změklého másla (obsah tuku 82 %, pokojová teplota) Postup při přípravě jednoduchého žloutkového krému
1. Do hlubšího nerezového kastrůlku vyklepněte celá vejce, přisypejte cukr krupici i vanilkový cukr a
metličkou vše důkladně promíchejte.
Foto: Cooky.cz, dokonalý krém jen z pár ingrediencí
2. K vaječné směsi přisypejte kukuřičný škrob a znovu
metličkou vymíchejte dohladka bez hrudek.
3. Do kastrůlku za stálého míchání tenkým proudem přilijte plnotučné mléko a
všechny suroviny v kastrůlku spojte.
4. Kastrůlek se směsí postavte na mírný oheň a
za stálého míchání metličkou ode dna pozvolna zahřívejte.
5. Jakmile směs začne bublat a houstnout,
vařte ji za stálého intenzivního míchání ještě přibližně 1 až 2 minuty do houstnutí.
6. Uvařený hustý krémový základ sundejte z plotny a přeliljte do čisté skleněné mísy.
7. Na horký povrch základu
přimáčkněte potravinářskou fólii přímo na krém a nechte ho při pokojové teplotě zcela vychladnout.
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8. Do druhé mísy vložte změklé máslo o pokojové teplotě a
pomocí šlehače ho šlehejte na vysoké otáčky přibližně 3 minuty do světlé pěny.
9. Do vyšlehaného másla po lžících
postupně zašlehávejte vychladlý škrobový základ o stejné pokojové teplotě.
10. Šlehačem na střední otáčky
všechny suroviny šlehejte ještě přibližně 2 minuty v dokonale sametový, nadýchaný a jemný krém.
11. Hotový žloutkový krém
přemístěte do cukrářského sáčku a ihned nanášejte na lístkové pláty dortu Napoleon nebo do větrníků. Tipy redakce: Teplota másla a základu musí být stejná: Vychladlý uvařený základ i změklé máslo musí mít při zašlehávání naprosto shodnou pokojovou teplotu okolo 20 stupňů, aby se krém nesrazil. Kukuřičný škrob místo mouky: Používejte výhradně kukuřičný škrob, který na rozdíl od pšeničné mouky či bramborového škrobu vytvoří dokonale jemnou a průsvitnou strukturu bez škrobové pachuti. Použití vanilkového lusku pro intenzivnější vůni: Pro ještě luxusnější chuti povařte v mléce dřeň z jednoho celého vanilkového lusku, který krému dodá krásné černé tečky. Potravinářská fólie přímo na krém: Fólii položte přímo na hladinu horkého krému bez vzduchových bublin; zamezíte tím odpařování vody a vzniku tuhé kůry na povrchu. Uchovávání v chladničce: Naplněný dort nebo zákusky uložte do chladničky na minimálně 4 hodiny, kde krém nádherně zpevní a korpusy nasáknou jeho jemnou vlhkost.
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