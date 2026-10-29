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Sametově jemný vanilkový krém na dorty a zákusky připravíte snadno a bez zbytečných ingrediencí

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Připravte si sametově jemný vanilkový žloutkový krém bez smetany na dort Napoleon a větrníky. Poctivý cukrářský krém z kukuřičného škrobu uvařený za 10 minut.
Obrázek k receptu na vanilkové krém

Obrázek k receptu na vanilkové krém

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na světlý krém
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 06:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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