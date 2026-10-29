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Češi v zimě přelévají pokojovky až do hniloby. Pokus vědců ukázal, že stačí věc z mrazáku

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Studená voda a tropická květina k sobě podle zahrádkářských příruček nepatří. Dvě […]
Češi v zimě přelévají pokojovky až do hniloby. Pokus vědců ukázal, že stačí věc z mrazáku

Češi v zimě přelévají pokojovky až do hniloby. Pokus vědců ukázal, že stačí věc z mrazáku

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 29.10.2026 05:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů PrimaProstor.cz

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