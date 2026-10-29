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Topenář radí: před zimou se podívejte na 1 ručičku na kotli. Jinak zbytečně zaplatíte výjezd i za 2 500 KčPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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První chladné ráno, studené radiátory a na displeji kotle svítí chybové hlášení. […]
Topenář radí: před zimou se podívejte na 1 ručičku na kotli. Jinak zbytečně zaplatíte výjezd i za 2 500 Kč
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 29.10.2026 05:54
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Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
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