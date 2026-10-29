Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

StarDance může mít kvůli Ebenovým slovům skončit. Česká televize čelí nepříjemné otázce

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Stačilo několik vět v přímém přenosu a jedna z nejsledovanějších televizních soutěží v Česku se ocitla uprostřed politického sporu. Marek Eben během sobotní StarDance pronesl narážku na aktuální dění, která vyvolala bouřlivý potlesk i ostrou kritiku. Jenže oblíbený pořad se vysílá podle zahraniční licence, jejíž podmínky politická vystoupení omezují. Objevily se proto také spekulace o možných následcích pro Českou televizi.
StarDance může mít kvůli Ebenovým slovům skončit. Česká televize čelí nepříjemné otázce

StarDance může mít kvůli Ebenovým slovům skončit. Česká televize čelí nepříjemné otázce

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 06:48

Reklama
Další články z Trendy svět
Oblíbený obchodní řetězec stáhl z prodeje další potraviny. Zákazníci by měli zkontrolovat, co mají doma
Oblíbený obchodní řetězec stáhl z prodeje další potraviny. Zákazníci by měli zkontrolovat, co mají doma
Česko čekají mrazivé noci a první sněžení. Meteorologové upřesnili, kde se může sníh udržet několik dní
Česko čekají mrazivé noci a první sněžení. Meteorologové upřesnili, kde se může sníh udržet několik dní

Závěr října a začátek listopadu přinesou do Česka chladná rána, místy i teploty pod bodem mrazu. Na horách...

Eva Pavlová na Hradě doslova zářila. První dáma předvedla noblesu a eleganci, s prezidentem tvoří reprezentativní pár
Eva Pavlová na Hradě doslova zářila. První dáma předvedla noblesu a eleganci, s prezidentem tvoří reprezentativní pár

Slavnostní předávání státních vyznamenání na Pražském hradě patří k nejvýznamnějším společenským událostem...

Kanárské ostrovy zahalil saharský prach. Úřady varují před zhoršeným ovzduším, nejhorší podmínky očekávají ve středu
Kanárské ostrovy zahalil saharský prach. Úřady varují před zhoršeným ovzduším, nejhorší podmínky očekávají ve středu

Kanárské ostrovy zasáhla vlna saharského prachu, kvůli které místní úřady vyhlásily předběžné varování pro...

Řecké ostrovy zasáhly silné bouře. Platí nejvyšší výstraha, turisté mají omezit cestování
Řecké ostrovy zasáhly silné bouře. Platí nejvyšší výstraha, turisté mají omezit cestování

Řecko se potýká s další vlnou nepříznivého počasí, která zasahuje také oblíbené turistické ostrovy....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...

Všechny články tohoto autora →
Trendy svět
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.