StarDance může mít kvůli Ebenovým slovům skončit. Česká televize čelí nepříjemné otázce

Sobotní vysílání taneční soutěže StarDance ze 24. října 2026 přineslo nečekaný okamžik, který zastínil samotné taneční výkony. Moderátor Marek Eben krátce po zahájení pořadu upozornil na vyhrocenou politickou situaci a naznačil, že by společně s Terezou Kostkovou rád pronesl zásadní prohlášení. Vzhledem k pohádkovému ladění večera však s humorem poznamenal, že na podobné vystoupení nejsou vhodně oblečeni. Následně vyjádřil přesvědčení, že dobro nakonec zvítězí a zlé si vezme čert. Publikum jeho slova odměnilo dlouhým potleskem, zatímco Kostková připomněla symboliku zelené barvy svých šatů, kterou spojila s nadějí. Přestože Eben nejmenoval žádnou politickou stranu ani konkrétního představitele vlády, jeho vystoupení bylo vzhledem k předchozím událostem ve Sněmovně vnímáno jako politická narážka.
Nenápadná poznámka otevřela problém s licencí
StarDance není původním českým televizním formátem. Česká televize ji vyrábí na základě licence britské společnosti BBC, která stojí za původní soutěží Strictly Come Dancing. Součástí licenčních podmínek jsou také omezení týkající se politické agitace, politických symbolů a využívání živého vysílání k politickým proklamacím. Právě tato ustanovení se po Ebenově vystoupení dostala do pozornosti veřejnosti. Objevily se názory, že moderátor mohl překročit hranici, kterou musí držitel licence respektovat. Z dostupných informací však nevyplývá, že by BBC zahájila řízení proti České televizi, oznámila porušení smlouvy nebo požadovala ukončení vysílání soutěže.
Rozhodující by navíc bylo konkrétní posouzení obsahu vystoupení a příslušných smluvních podmínek. Ebenova slova měla zjevnou souvislost s aktuálním politickým děním, zároveň ale neobsahovala přímou výzvu k podpoře určité strany nebo kandidáta. Samotná politická narážka proto ještě automaticky neznamená porušení licence. Nelze ani bez znalosti úplného smluvního ujednání určit, jaké případné sankce by přicházely v úvahu. Tvrzení, že StarDance kvůli jedinému výroku bezprostředně hrozí zrušení, tak nemá v dosud potvrzených informacích oporu. Česká televize přitom již před sobotním vysíláním připomněla, že soutěž dlouhodobě považuje za apolitický pořad.
Za vším stojí spor o miliardy korun
Napjatou atmosféru vyvolalo jednání Poslanecké sněmovny, která v sobotu 24. října časně ráno posunula do další fáze projednávání vládní návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Financování České televize a Českého rozhlasu by podle něj přešlo na státní rozpočet. Návrh vyvolal výraznou kritiku opozice i části kulturní veřejnosti, která upozorňuje na možné oslabení finanční nezávislosti obou institucí. Zastánci změny naopak prosazují odstranění přímých plateb domácností a jiný způsob financování veřejnoprávních médií. V době Ebenova vystoupení ovšem zákon ještě nebyl definitivně schválen. Šlo o první fázi legislativního procesu, po níž musí následovat další projednávání.
Diskuse se netýká pouze samotného způsobu financování, ale také výše prostředků, které budou mít veřejnoprávní instituce k dispozici. Podle předloženého návrhu by Česká televize měla v příštím roce obdržet přibližně 5,74 miliardy korun, tedy méně, než očekává z nynějšího systému poplatků. Českému rozhlasu by připadlo zhruba 2,065 miliardy korun. Vedení České televize varuje, že navrhované změny mohou omezit její provoz a výrobu pořadů. Případný dopad na jednotlivé televizní projekty však zatím nelze přesně určit. Právě v této atmosféře získalo Ebenovo krátké vystoupení význam, který přesáhl hranice běžné televizní zábavy.
StarDance čeká změna i bez současné kontroverze
Budoucnost oblíbené soutěže přitom už před říjnovým incidentem provázela jedna zásadní změna. Marek Eben a Tereza Kostková v září oznámili, že čtrnáctá řada bude jejich poslední. Společně pořadem provázejí od roku 2006 a patří mezi nejdéle působící moderátorské dvojice v historii tohoto televizního formátu. Česká televize již dokončila jednání s možnými nástupci, jejich jména však zatím veřejně nepotvrdila. Současně má zajištěna vysílací práva pro další ročník a možnost jejich pokračování v následujících letech. Poslední společný večer Ebena a Kostkové je naplánován na 12. prosince 2026.
Význam StarDance pro Českou televizi dokládá také sledovanost. Úvodní díl letošní řady přilákal více než 1,5 milionu diváků starších patnácti let a stal se nejsledovanějším pořadem sobotního dne. Soutěž tak zůstává jedním z nejsilnějších programů veřejnoprávní televize. Jakékoli rozhodnutí o jejím pokračování by proto mělo značný význam nejen pro vysílatele, ale i pro diváky. V současnosti nicméně nebylo potvrzeno, že by Ebenova slova ohrozila platnost licence. Debata o politických vystoupeních v zábavných pořadech pokračuje, zatímco aktuální řada StarDance běží podle plánovaného programu.
Použité zdroje:
novinky.cz , tiscali.cz, extra.cz