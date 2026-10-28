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Nový únik odhaluje nejlevnější iPhone 18e

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Začátek příštího roku přinese další pokračování nejlevnějšího iPhonu a společnost Apple podle aktuálních zpráv nemá v plánech žádné zásadní změny. Jeden z nejspolehlivějších leakerů z...
Nový únik odhaluje nejlevnější iPhone 18e

Nový únik odhaluje nejlevnější iPhone 18e

Zdroj: Apple iPhone 17e | Zdroj: Apple
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 07:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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