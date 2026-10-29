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Dejte na noc do trouby 2 sklenice a ráno je pryč i roky stará lepkavá mastnota

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Pečená kachna, nedělní řízky nebo plech cukroví po sobě v troubě nechávají […]
Dejte na noc do trouby 2 sklenice a ráno je pryč i roky stará lepkavá mastnota

Dejte na noc do trouby 2 sklenice a ráno je pryč i roky stará lepkavá mastnota

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 29.10.2026 05:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů PrimaProstor.cz

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