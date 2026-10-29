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U chodníku v centru města ležela podchlazená krajta královská. Hledá se její majitel

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Nádherná, ale podchlazená krajta královská ležela za bílého dne přímo v centru Klatov u chodníku. V Denisově ulici nedaleko synagogy hada při jeho podzimním výletu odchytila přivolaná hlídka městské policie. Teď už je krajta v teple a v bezpečí. Čeká se, zda se přihlásí její majitel.
U chodníku v centru města ležela podchlazená krajta královská. Hledá se její majitel

U chodníku v centru města ležela podchlazená krajta královská. Hledá se její majitel

Zdroj: Městská policie Klatovy
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 29.10.2026 05:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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