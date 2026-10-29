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Nejhorší podzimní kabáty pro seniorky. Nosí je už od 90. let a přidávají jim až 7 let

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Dennívýzva
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Ve skříni mnoha žen po šedesátce visí kabát, který přežil několik stěhování […]
Nejhorší podzimní kabáty pro seniorky. Nosí je už od 90. let a přidávají jim až 7 let

Nejhorší podzimní kabáty pro seniorky. Nosí je už od 90. let a přidávají jim až 7 let

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 29.10.2026 05:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

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