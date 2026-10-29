Weby čelí další bezpečnostní hrozbě. Vážná chyba zasáhla Node.js i Microsoft

Microsoft vydal 25. října 2026 mimořádné bezpečnostní aktualizace pro platformu .NET. Důvodem je zranitelnost CVE-2026-111497, která se netýká pouze jeho produktů. Bezpečnostní problém zasáhl také Node.js a další software využívající kompresní technologii Brotli. Závažnější je především skutečnost, že za určitých podmínek může umožnit vzdálené spuštění škodlivého kódu.
Brotli vyvinul Google jako bezztrátový kompresní algoritmus. Na internetu pomáhá zmenšovat objem přenášených dat, například HTML dokumentů, stylů CSS nebo JavaScriptu. Právě jeho rozšíření znamená, že zranitelnost musí řešit vývojáři různých aplikací a serverových systémů.
Chyba může útočníkovi umožnit převzít kontrolu
Zranitelnost označovaná také jako HTTP2Shell nebo Node2Shell spočívá v nesprávném zpracování poškozených komprimovaných dat. Dekodér může zapisovat mimo vyhrazenou oblast paměti. Následkem může být pád aplikace, únik informací z paměti nebo v závažnějších případech spuštění útočníkova kódu.
Podle bezpečnostního oznámení Node.js se na odhalení podíleli Khai Tran a Sylvie Mayer z projektu OpenAI Codex Security. Zranitelnost získala hodnocení CVSS 9,2 z 10, samotný projekt Node.js ji však klasifikuje stupněm High.
Neznamená to, že je automaticky ohrožen každý web používající Brotli. Útočník musí přimět zranitelnou aplikaci, aby rozbalila jím připravená data. Pouhá podpora komprese na serveru k úspěšnému útoku nestačí.
Microsoft vydal mimořádnou opravu. Aktualizovat musí i správci serverů
Google zveřejnil opravy knihovny Brotli 21. října ve verzích 1.0.10, 1.1.1 a 1.2.1. Node.js následoval bezpečnostními verzemi 22.23.4, 24.22.1 a 26.12.1.
Microsoft následně opravil platformu .NET ve verzích 8.0.33, 9.0.22 a 10.0.14. Oprava je dostupná také pro testovací .NET 11 RC3. Podle Microsoftu může zranitelnost v jeho prostředí způsobit únik informací, výpadek služby nebo zvýšení oprávnění útočníka.
Správci by měli zkontrolovat nejen samotný server, ale také používané knihovny a aplikace. U některých instalací nestačí aktualizovat systém. Aplikace obsahující vlastní kopii zranitelné komponenty je nutné znovu sestavit a nasadit.
K 28. říjnu nejsou veřejně potvrzené rozsáhlé útoky zneužívající tuto konkrétní chybu. Bezpečnostní aktualizace už ale existují a jejich odkládání zbytečně prodlužuje dobu, po kterou mohou být zranitelné systémy vystaveny riziku.