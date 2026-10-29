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Weby čelí další bezpečnostní hrozbě. Vážná chyba zasáhla Node.js i Microsoft

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Microsoft, Google i vývojáři Node.js řeší závažnou bezpečnostní chybu v kompresní technologii Brotli. Útočník může prostřednictvím speciálně upravených dat poškodit paměť aplikace a za určitých okolností získat kontrolu nad serverem.
Weby čelí další bezpečnostní hrozbě. Vážná chyba zasáhla Node.js i Microsoft

Weby čelí další bezpečnostní hrozbě. Vážná chyba zasáhla Node.js i Microsoft

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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