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Češi s plynovým kotlem dělají 1 chybu, kterou mají za úsporu. Protopí kvůli ní až o 4 500 Kč více

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Kotel naskočí, radiátory hřejí a v koupelně teče teplá voda. Proč by tedy někdo platil technikovi, aby se...
Češi s plynovým kotlem dělají 1 chybu, kterou mají za úsporu. Protopí kvůli ní až o 4 500 Kč více

Češi s plynovým kotlem dělají 1 chybu, kterou mají za úsporu. Protopí kvůli ní až o 4 500 Kč více

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 29.10.2026 06:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

Web se zaměřuje na aktuální informace o technologiích pro běžné spotřebitele – od fotovoltaiky a chytrých domácností přes elektromobilitu až po moderní způsoby úspor energie. Čtenáři zde najdou praktické rady, přehledy nových produktů i vysvětlení principů, které pomáhají lépe pochopit svět...

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