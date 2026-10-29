Češi s plynovým kotlem dělají 1 chybu, kterou mají za úsporu. Protopí kvůli ní až o 4 500 Kč více

Kotel naskočí, radiátory hřejí a v koupelně teče teplá voda. Proč by tedy někdo platil technikovi, aby se na zařízení podíval? Takhle uvažuje spousta majitelů plynových kotlů, kteří roční prohlídku odkládají z jedné zimy na druhou. Úspora za technika se jim ale může vymstít vyšším vyúčtováním za plyn.
Kotel, který topí, ještě nemusí topit hospodárně
Během každé topné sezony se uvnitř kotle usazují nečistoty. Vrstva ve výměníku a ve spalovací komoře funguje podobně jako deka přehozená přes radiátor, takže teplo z hořícího plynu přechází do topné vody hůř. Kotel si s tím poradí jediným způsobem, a to tím, že spálí víc plynu, aby dům vytopil na nastavenou teplotu.
Zanesený výměník patří mezi nejčastější závady, se kterými technici u plynových kotlů počítají. Zvenku přitom nic nenaznačuje, že by se uvnitř něco dělo. Majitel si problému obvykle všimne až podle vyšší zálohy nebo nedoplatku.
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Běžná servisní prohlídka vyjde v roce 2026 zhruba na 1 500 až 3 000 korun. Na druhé straně stojí odhad, který v září 2026 zveřejnil dodavatel ČEZ Prodej. Podle jeho zkušeností dokáže pravidelná péče o kotel ubrat ze spotřeby plynu až 15 procent. U běžného rodinného domu to podle generálního ředitele firmy Tomáše Kadlce znamená až 4 500 korun ročně.
Servisní prohlídka za 1 500 až 3 000 korun se může vrátit na nižší spotřebě plynu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Údaj pochází od společnosti, která servis kotlů sama nabízí, a jde o horní hranici. Kolik konkrétní domácnost ušetří, záleží na tom, jak moc je kotel zanesený a jak dlouho ho nikdo neviděl. Servis se ale může zaplatit sám, i když vyčištěný kotel uspoří jen část zmíněné částky.
Co na servis říká zákon a co výrobci
Jedním z důvodů, proč lidé prohlídku vynechávají, je, že ji po nich nikdo nevymáhá. Nařízení vlády, které upravuje bezpečnost plynových zařízení, výslovně uvádí, že povinné kontroly a provozní revize se nevztahují na zařízení, která domácnosti používají v bytech a rodinných domech. Po výchozí revizi při instalaci tak samotný kotel žádnou pravidelnou prohlídku ze zákona nepotřebuje.
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Do hry vstupuje i to, že si mnoho lidí plete servis s revizí. Revizi provádí technik se zvláštním oprávněním a prověřuje při ní bezpečnost plynového zařízení. Servis je naproti tomu běžná údržba, při které odborník kotel vyčistí a seřídí, aby pracoval s co nejmenší spotřebou.
Jinak to vidí výrobci. Mnoho z nich podmiňuje svou záruku tím, že ke kotli jednou za rok přijde technik. Když doklad o prohlídce chybí a kotel vypoví službu, výrobce může opravu v rámci své záruky odmítnout a majitel ji zaplatí sám.
Rozdíl mezi revizí a servisem přehledně shrnuje tabulka:
Revize Servis Kdo provádí technik se zvláštním oprávněním servisní technik s oprávněním Co obnáší prověření bezpečnosti plynového zařízení vyčištění a seřízení kotle Cíl bezpečnost co nejmenší spotřeba plynu Povinnost v bytě a rodinném domě jen výchozí revize při instalaci zákon ji nestanoví, řada výrobců servis vyžaduje kvůli záruce Vyšší účet není jediné riziko Přečtěte si také: Češi mají nového favorita na topení. Tohle dřevo hoří, i když není úplně suché
Špatně seřízený nebo zanesený kotel hůř spaluje a může z něj unikat oxid uhelnatý. Tenhle plyn není cítit, a pokud se dostane do bytu, ohrožuje zdraví i život. Při prohlídce proto technik prověřuje i odvod spalin a přívod vzduchu ke kotli. Pravidelná prohlídka tak chrání i bezpečnost celé domácnosti.
Kvůli stejnému riziku ukládají předpisy o požární ochraně i domácnostem pravidelnou péči o odvod spalin. Spalinová cesta od kotle se musí čistit a kontrolovat, u běžného plynového kotle jednou ročně a u kondenzačního nejméně jednou za dva roky.
Jak poznat poctivou prohlídku
Důkladný servis vyžaduje čas. Technik během něj:
vyčistí výměník a spalovací komoru, kde se usazují nečistoty, změří spaliny a podle výsledku kotel seřídí, ověří těsnost plynových spojů a funkci pojistek. Přečtěte si také: Kominík prozradil: proč dávat do kamen slupky od brambor a jak často to dělat
Pokud odchází po pár minutách, sotva stihl všechno projít.
Termín se vyplatí domluvit mimo topnou sezonu, ideálně na jaře nebo v létě. Jakmile se ochladí, chce technika najednou skoro každý a na volný termín se pak čeká mnohem déle. Kdo prohlídku letos ještě nestihl, měl by si ji proto objednat co nejdřív.
Zdroje: https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/cez-prodej-nove-nabizi-servis-kotle-zdarma.-domacnostem-muze-snizit-spotrebu-plynu-az-o-15-239604, https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-servisem-kotle-usetrite-za-plyn-tisice-rocne-cas-na-objednani-technika-je-prave-ted-40486540, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-191, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-34, https://www.ceskestavby.cz/clanky/neplette-si-servis-a-revizi-plynoveho-kotle-jak-casto-je-treba-revizi-provadet-30837.html, https://www.ceskestavby.cz/clanky/nenechte-se-v-zime-zaskocit-ted-je-spravny-cas-na-servis-plynoveho-kotle-35091.html, https://www.cez.cz/cs/clanky/nejcastejsi-problemy-s-plynovymi-kotli-a-co-s-nimi-181508, https://energozrouti.cz/clanek/cez-servis-kotle-zdarma
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