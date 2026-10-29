Žádné drahé doplňky. Šanci na delší život může zvýšit až o 50 % věc, která nestojí ani korunu

Pilulky a kúry, které mají člověku přidat roky života, se dnes nabízejí na každém kroku. Jeden z nejsilnějších faktorů, který vědci s délkou života spojují, si ale v žádném obchodě nekoupíte. Stojí jen trochu času a občas i odvahu udělat první krok.
Vědci sečetli výsledky 148 studií
V roce 2010 otiskl odborný časopis PLOS Medicine rozsáhlou analýzu tří amerických vědců, kterou vedla psycholožka Julianne Holt-Lunstadová z Univerzity Brighama Younga. Tým shromáždil výsledky 148 dřívějších studií, ve kterých vědci po řadu let sledovali celkem přes 300 tisíc lidí.
Lidé se silnými sociálními vztahy měli podle analýzy ve sledovaném období o 50 % vyšší šanci, že budou stále naživu, než lidé se slabými vztahy. Souvislost platila u žen i mužů, u mladších i starších a také u lidí, kteří do studie vstupovali zdraví, i u těch, kteří už byli nemocní.
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Autoři sami upozorňují, že příčinnou souvislost lze takovým výzkumem prokázat jen obtížně. Nikoho totiž nelze náhodně přidělit k samotě. Číslo tedy popisuje statistickou souvislost napříč statisíci lidí a konkrétní roky navíc nikomu nezaručí.
Samota škodí podobně jako cigarety
Výzkumníci porovnali sílu tohoto vlivu s dobře známými hrozbami. Podle nich se vliv vztahů na úmrtnost vyrovná kouření a nadměrnému pití alkoholu. Dokonce převyšuje obezitu i nedostatek pohybu, tedy rizika, o kterých se mluví mnohem častěji.
Přínos dobrých vztahů autoři přirovnali k tomu, když člověk skoncuje s kouřením. Skutečný efekt přitom může být ještě silnější. Většina zahrnutých studií se totiž neptala, jestli jsou vztahy dobré, nebo plné napětí a hádek.
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K podobnému závěru dospěla i Harvardská studie vývoje dospělých, jeden z nejdéle trvajících výzkumů zdraví na světě. Začala v roce 1938 a vědci do ní později zařadili i manželky a potomky původních účastníků. Její ředitel, psychiatr Robert Waldinger, shrnuje data sbíraná desítky let jednoduše: kdo je pevně propojený s rodinou, přáteli a komunitou, bývá šťastnější, zdravější a žije déle.
Waldinger zároveň zdůrazňuje, že záleží na kvalitě vztahů. Stejně to vidí i odborník na kondici a výživu Josef Soukup. Podle něj má pro zdravé stárnutí největší cenu, jak blízké a spolehlivé vztahy člověk má. Lidé, o které se lze opřít, navíc pomáhají lépe zvládat stres.
Osamělost trápí každého šestého člověka
Jak velký problém samota představuje, ukazuje zpráva komise Světové zdravotnické organizace pro sociální propojení z června 2025. Osamělost podle ní postihuje každého šestého člověka na světě a souvisí odhadem s více než 871 000 úmrtími ročně. Sociální izolace se přitom týká až každého třetího staršího člověka.
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Osamělost a izolace podle WHO zvyšují riziko mozkové mrtvice, nemocí srdce, cukrovky i úbytku duševních schopností. Organizace je proto řadí mezi naléhavé zdravotní hrozby.
Zjištění všech tří výzkumů přehledně shrnuje následující tabulka:
Výzkum Kdy Kdo Hlavní zjištění Analýza 148 studií v časopise PLOS Medicine vyšla v roce 2010 tým Julianne Holt-Lunstadové z Univerzity Brighama Younga lidé se silnými sociálními vztahy měli ve sledovaném období o 50 % vyšší šanci, že budou stále naživu, než lidé se slabými vztahy Harvardská studie vývoje dospělých začala v roce 1938 ředitel studie, psychiatr Robert Waldinger lidé pevně propojení s rodinou, přáteli a komunitou bývají šťastnější, zdravější a žijí déle Zpráva WHO vyšla v červnu 2025 komise Světové zdravotnické organizace pro sociální propojení osamělost postihuje každého šestého člověka na světě a souvisí odhadem s více než 871 000 úmrtími ročně Jak začít, když jste se dlouho nikomu neozvali Přečtěte si také: Upozornění: V neděli 7 hodin nezaplatíte kartou na internetu. Známá banka vypne i infolinku
Zpráva WHO připomíná, že k nápravě často stačí drobné kroky každého z nás. Inspirací může být třeba:
jednou za měsíc pozvat sourozence nebo dospělé děti na společný oběd; domluvit si s kamarádem stálý termín, třeba na čtvrteční partii šachů nebo karet; pozvat známé na kávu a domácí buchtu.
Holt-Lunstadová upozorňuje, že najatý společník přirozené přátelství nenahradí. Kontakt přes internet je podle ní lepší než nic, ale telefonát nebo setkání tváří v tvář dávají víc. Pokud vás samota tíží dlouhodobě a přidává se k ní smutek nebo bezmoc, svěřte se svému lékaři.
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Zdroje: https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000316, https://www.who.int/news/item/30-06-2025-social-connection-linked-to-improved-heath-and-reduced-risk-of-early-death, https://news.harvard.edu/gazette/story/2025/05/things-money-cant-buy-like-happiness-and-better-health, https://www.scientificamerican.com/article/relationships-boost-survival/, https://cnn.iprima.cz/epidemie-osamelosti-se-siri-po-celem-svete-451978, https://www.novinky.cz/clanek/domaci-osamelost-zabiji-varuji-odbornici-40039514, https://zena.aktualne.cz/zdravi/konec-mytu-o-10-000-krocich-odbornici-prozradili-co-vam-skutecne-prida-14-let-zivota