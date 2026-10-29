Jak poznat zralý ananas? Dejte na vůni a pozor na příliš nízké teploty při skladování

Jak poznat zralý ananas? Dejte na vůni a pozor na příliš nízké teploty při skladováníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
servírovaný ananasZdroj: Shutterstock
Článek byl publikován 29.10.2026 06:09
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