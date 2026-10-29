Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Smutný zásah dobrovolných hasičů, vyjížděli k bývalému kolegovi a kamarádovi

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Práce hasičů přináší nejen adrenalin, ale i velkou psychickou zátěž. Náročné chvíle zažívají profesionální i dobrovolné jednotky. Jeden z emočně nejtěžších výjezdů mají teď za sebou i hasiči v Dobřívě na Rokycansku. Technický zásah v uzavřeném domě se totiž změnil v osobní tragédii.
Smutný zásah dobrovolných hasičů, vyjížděli k bývalému kolegovi a kamarádovi

Smutný zásah dobrovolných hasičů, vyjížděli k bývalému kolegovi a kamarádovi

Zdroj: JSDH Dobřív
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 29.10.2026 06:35

Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
U chodníku v centru města ležela podchlazená krajta královská. Hledá se její majitel
U chodníku v centru města ležela podchlazená krajta královská. Hledá se její majitel
Olympijská vítězka z Plzně má státní vyznamenání. Kateřinu Emmons ocenil prezident Pavel
Olympijská vítězka z Plzně má státní vyznamenání. Kateřinu Emmons ocenil prezident Pavel

Medaili Za zásluhy o stát v oblasti sportu udělil prezident Petr Pavel při slavnostním ceremoniálu na...

Tuto už je moc! Plzeňané zaplnili náměstí na podporu veřejnoprávních médií
Tuto už je moc! Plzeňané zaplnili náměstí na podporu veřejnoprávních médií

Odhadem 2000 lidí v Plzni se ve středu sešlo na náměstí Míru, aby podpořilo veřejnoprávní média a vyjádřilo...

Senioři i dobrovolníci z charity uháčkovali roztomilé chobotničky pro novorozence
Senioři i dobrovolníci z charity uháčkovali roztomilé chobotničky pro novorozence

Malinké, heboučké a hlavně vyrobené s láskou. To je 130 chobotniček, které předala horažďovická charita...

Bulhaři řádili na plzeňské tribuně, klub zpřísní bezpečnostní opatření
Bulhaři řádili na plzeňské tribuně, klub zpřísní bezpečnostní opatření

Bylo jich hodně, byli hlasití a někteří se chovali velmi neurvale. Těmito slovy popisují fanoušci fotbalové...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.