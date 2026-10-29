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Pod modlitbami našli ztracenou matematiku Archiméda. Tajemství pergamenu odhalily až moderní paprsky

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Stará modlitební kniha vypadala jako mnoho jiných středověkých rukopisů. Pod jejím textem se však skrývala matematika jednoho z největších myslitelů starověku. Vědci museli použít speciální zobrazovací techniky, aby se dostali k poznámkám, které někdo před staletími záměrně setřel. Výsledek ukázal, jak křehce se někdy zachovávají dějiny vědy.
Pod modlitbami našli ztracenou matematiku Archiméda. Tajemství pergamenu odhalily až moderní paprsky

Pod modlitbami našli ztracenou matematiku Archiméda. Tajemství pergamenu odhalily až moderní paprsky

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 06:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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