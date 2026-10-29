Pod modlitbami našli ztracenou matematiku Archiméda. Tajemství pergamenu odhalily až moderní paprsky

Kniha, která měla žít druhý život
Pergamen býval ve středověku drahý. Když písař potřeboval vytvořit novou knihu, mohl proto využít listy staršího rukopisu: původní písmo oškrábal nebo omyl, pergamen otočil a napsal nový text. Výsledku se říká palimpsest. V případě rukopisu známého jako Archimédův palimpsest se pod pozdějšími náboženskými texty zachovaly opisy řeckých matematických děl.
Představme si to obráceně: někdo dnes vezme starý harddisk s nenahraditelnými výpočty a přepíše jej každodenními dokumenty. Obsah se zdá být pryč, ale jeho stopy mohou zůstat čitelné. Pergamen uchoval podobný druh paměti v podobě nepatrných zbytků inkoustu a změn povrchu.
Proč byl Archimédés tak důležitý
Archimédés ze Syrakus žil ve třetím století před naším letopočtem. Zabýval se geometrií, mechanikou i vztahy mezi plochami a objemy. Dnešnímu člověku mohou jeho úvahy připomínat předstupně některých metod moderní matematické analýzy, ale nebylo by přesné tvrdit, že znal dnešní infinitezimální počet v hotové podobě.
Palimpsest uchoval mimo jiné texty známé jako Metoda mechanických vět a Stomachion. První odhaluje neobvyklý způsob, jímž Archimédés přemýšlel o geometrických problémech. Druhý se dotýká rozkládání obrazců a jeho interpretace vedla k živým odborným debatám. Jde o poznání, které se do moderní doby nepřeneslo běžným řetězcem opisů.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT
Světlo místo nože
Ve 20. a 21. století se rukopis stal předmětem výzkumu. Vědci fotografovali jednotlivé listy v různých částech spektra a porovnávali reakce starého a nového inkoustu. U některých míst pomohlo rentgenové fluorescenční zobrazování, schopné rozpoznat stopy určitých prvků v původních písmenech.
Není to žádná digitální magie, která dokáže obnovit všechno vymazané. Každá vrstva písma, poškození pergamenu i skvrny představují omezení. Přesto se podařilo zpřístupnit rozsáhlý soubor snímků a přepisů, které mohou studovat i badatelé mimo místo uložení rukopisu.
Proč stojí za to číst i smazané stránky
Dne 29. října 2008 byly zveřejněny digitální materiály projektu. Příběh palimpsestu připomíná, že dějiny vědy nejsou jen seznam objevů. Jsou také dějinami přežití textů, knihoven, náhod a technologických metod, které umožňují vrátit hlas dávno umlčeným autorům.
Ztracené poznání nemusí být navždy ztraceno. Někdy čeká pod řádky knihy, o níž si celé generace myslely, že ji už dávno přečetly.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT
Zdroje: Kód Enigma [1], Walters Art Museum – Archimedes Palimpsest [2], Archimedes Palimpsest – Digital release October 29, 2008 [3], img ai generated