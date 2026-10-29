Češi tyhle značky na stromech míjí při každé procházce. Jedna chrání strom i po smrti

Na kmenech v českých lesích se dá najít celá sbírka obrazců. Svítivé tečky, bílé proužky nebo barevné trojúhelníky na kůře nechávají lidé, kteří se o les starají, a každý obrazec má svůj význam. Kdo je umí přečíst, pozná při obyčejné vycházce, který strom brzy padne a kde začíná chráněné území. Jedna značka navíc stromu slibuje něco, co by v hospodářském lese čekal málokdo.
Modrý trojúhelník drží strom v lese až do konce
Světle modrý trojúhelník se špičkou vzhůru, namalovaný zhruba ve výšce prsou a doplněný drobným pořadovým číslem, patří takzvaným doupným stromům. Bývají to staré, odumírající nebo už suché kmeny s dutinami, případně stromy, na kterých je velké ptačí hnízdo. Takový strom se nekácí. Zůstane stát, dokud sám neodumře, a i potom ho lesníci nechají na místě, aby se postupně rozpadl.
Strom s modrým trojúhelníkem zůstává v lese i po odumření, protože jeho dutiny slouží ptákům a dalším organismům. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Značení vychází z dohody, kterou v roce 2007 uzavřela Česká společnost ornitologická se státním podnikem Lesy České republiky. V hospodářských lesích státního podniku se takto smí ponechat nejvýš pět stromů na hektar. Na starém a tlejícím dřevě je přitom závislá celá řada dalších lesních organismů.
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Novější příbuznou trojúhelníku je barevná vlnovka široká asi pět centimetrů, nad kterou stojí kód stromu velký nejméně 15 centimetrů. Smí mít jakoukoli barvu kromě žluté. Malují ji vlastníci, nájemci nebo pachtýři lesa, kteří žádají o dotaci na zachování takzvaných habitatových stromů. Jde o živé stromy s kmenem silným aspoň 40 centimetrů, na kterých se najde drobné stanoviště pro další organismy, třeba dutina, trhlina nebo plodnice choroše. Smrky a douglasky mezi ně nepatří.
Od roku 2026 se vlnovka objevuje i na stromech ponechaných k zetlení. Jde o ležící kmeny, které mají na silnějším konci tloušťku aspoň 30 centimetrů a v jednom kuse jsou dlouhé nejméně 15 metrů. I za jejich zachování lze získat dotaci, a proto žadatel každý takový kmen zaměří a vyfotí. Závazek trvá pět let a po celou tu dobu vlnovka chrání strom i po jeho smrti.
Oba druhy stromů s vlnovkou přehledně srovnává následující tabulka:
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Habitatový strom Strom ponechaný k zetlení Stav stromu živý strom ležící kmen Rozměry kmen silný aspoň 40 cm tloušťka na silnějším konci aspoň 30 cm, souvislá délka nejméně 15 m Kdo vlnovku kreslí vlastník, nájemce nebo pachtýř lesa žádající o dotaci vlastník, nájemce nebo pachtýř lesa žádající o dotaci, nově od roku 2026 Upřesnění má dutinu, trhlinu, plodnici choroše nebo jiné drobné stanoviště; nepatří sem smrky a douglasky za zachování na pět let lze získat dotaci, proto se kmen zaměří a vyfotí Tečka, křížek a obrácené T ohlašují těžbu
Kácení ohlašují tři jednoduché symboly v křiklavých barvách, aby je dřevorubci snadno našli i v hustém porostu:
obráceným písmenem T a svislými pruhy vyznačí revírník okraje plochy, na které se chystá těžba celého porostu; křížkem se uvnitř takové plochy označí strom, který má i po těžbě zůstat stát; tečku dostane jednotlivý strom vybraný k vytěžení. Přečtěte si také: Ani Bali, ani Thajsko. Češi letos na Vánoce plánují vyrazit do téhle exotické destinace. Všechno je tam až o 30 % levnější
Odstín se může lišit revír od revíru, protože každý revírník si barvami po svém rozlišuje typy zásahů. Jednotný celostátní barevný kód tedy nehledejte. Ve státních lesích se stromy i celé části porostů určené k těžbě ještě předem zapisují do evidence. Značkovací barva na kůře dlouho nevydrží a za několik let zmizí.
Bílé pruhy slouží lesníkům jako adresa
Lesníci mají celý les rozdělený na evidované celky a stromy nesou jejich hranice přímo na kůře. Dva pruhy nad sebou, každý zhruba 20 centimetrů dlouhý a 4 centimetry široký, vyznačují hranici lesního oddělení, které obvykle zabírá několik desítek hektarů. Jediný pruh pak ohraničuje dílec, tedy menší část oddělení. Značení se pravidelně obnovuje a na kůře vydrží mnoho let, takže podle něj revírník v terénu pozná, ve které evidované části lesa právě stojí.
Pokud mezi dvěma bílými pruhy kolem celého kmene stojí číslo, jde o mimořádně kvalitní strom, ze kterého lesníci sbírají osivo.
Přečtěte si také: Ani Slovensko, ani Maďarsko. Češi objevili tyhle zapadlé lázně 10 minut od hranic, kde jsou ceny jako před 7 lety Dva červené pruhy hlídají vstup do rezervace
Červené pruhy kolem kmene oznamují hranici přírodní rezervace či přírodní památky, a to včetně těch národních. Podle vyhlášky č. 45/2018 Sb. jde o dva pruhy široké 5 centimetrů s mezerou 5 centimetrů. Horní pruh obepíná celý kmen.
V terénu to funguje jako jednoduchý kompas. Spodní pruh je totiž namalovaný jen na straně obrácené ven z chráněného území, takže dokud ho na stromě vidíte, hranici jste ještě nepřekročili. Když k vám z kmene hledí jen horní pruh, jste v rezervaci a platí pro vás její pravidla.
Zdroje: https://lesycr.cz/casopis-clanek/proc-jsou-na-stromech-ruzne-znacky-a-co-oznacuji/, https://www.birdlife.cz/wp-content/uploads/2018/10/Ochrana-doupných-stromů-v-lesích.pdf, https://mze.gov.cz/public/portal/mze/-a91192—dB2KJ1pT/informace-k-podopatreni-ponechani-stromu-k-zetleni, https://www.mze.gov.cz/public/portal/mze/-a46830—wTvM29qy/prirucka-pro-evidovani-habitatovych-stromu-cerven-2024, https://www.priroda.cz/clanek/znacky-na-stromech-ne-kazda-znamena-kaceni/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-45, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-72, https://www.mujstihl.cz/blog/jak-se-vyznat-v-oznaceni-stromu/, https://www.idnes.cz/hobby/domov/co-rikaji-tecky-cary-a-krize-na-stromech-sumavska-hajna-vysvetluje-lesnicke-znacky.A261008_973496_hobby-domov_bury
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