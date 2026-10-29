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Kdo žije v důchodu pořád stejně, tomu roky letí rychleji. Zpomalit je mohou 3 změny

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Dennívýzva
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Na jaře se na zahrádce sázely brambory a najednou se zase hrabe listí. Spousta lidí v důchodu má pocit, že jim kalendář utíká pod rukama. Podle výzkumů o tom víc než samotný věk rozhoduje, čím jsou naše dny vyplněné. A...
Kdo žije v důchodu pořád stejně, tomu roky letí rychleji. Zpomalit je mohou 3 změny

Kdo žije v důchodu pořád stejně, tomu roky letí rychleji. Zpomalit je mohou 3 změny

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 29.10.2026 06:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asenior.cz

Asenior.cz je místo, kde seniorský věk získává nové barvy a perspektivy – ne jako konec, ale jako vstupenka do další kapitoly života. Web přináší nejen praktické tipy, ale hlavně životní příběhy, rady i inspiraci, která dává smysl té nejzkušenější generaci. Čtenář zde najde šetrné a užitečné...

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