Kdo žije v důchodu pořád stejně, tomu roky letí rychleji. Zpomalit je mohou 3 změny

Na jaře se na zahrádce sázely brambory a najednou se zase hrabe listí. Spousta lidí v důchodu má pocit, že jim kalendář utíká pod rukama. Podle výzkumů o tom víc než samotný věk rozhoduje, čím jsou naše dny vyplněné. A to se dá změnit.
Týden běží mladým i seniorům stejně
V roce 2005 se psychologové Marc Wittmann a Sandra Lehnhoffová z mnichovské univerzity ptali 499 lidí ve věku od 14 do 94 let, jak rychle jim plyne čas. Souvislost s věkem vyšla jen slabá. Na otázku, jak rychle uběhla poslední hodina, týden nebo měsíc, odpovídali mladí i senioři prakticky stejně.
Rozdíl se objevil až u celého uplynulého desetiletí. Lidem zhruba od 50 let připadalo, že proletělo rychleji než mladším. Zrychlení se tedy projevuje hlavně ve chvíli, kdy se ohlížíme za delším obdobím. Část vědců to vysvětluje prostou úměrou, protože každý další rok tvoří menší díl dosavadního života. S tím nikdo nic nenadělá, a proto se vyplatí podívat na druhé vysvětlení.
Rutina zkrátí i dovolenou u moře
Izraelské psycholožky Dinah Avni-Babadová a Ilana Ritovová z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě v roce 2003 zkoumaly, co s vnímáním času dělá rutina. V laboratoři i v běžném životě došly ke stejnému závěru. Období vyplněné opakovanými činnostmi si lidé zpětně pamatují jako kratší.
Jeden z jejich průzkumů proběhl v letovisku u Rudého moře. Hosté po několikadenním pobytu nejčastěji uváděli, že nejrychleji jim uběhla jeho poslední část. Autorky to vysvětlují tím, že první dny v novém prostředí přinesly nejvíc nových dojmů. Pak se usadila prázdninová rutina s jídly i večerním programem v pevných hodinách a další dny už v paměti tolik stop nezanechaly. Podobně dopadli členové kibucu, kterým jejich obvyklá práce v paměti zabrala méně času než výpomoc na jiném místě, přestože je obě bavily zhruba stejně.
Oba výzkumy v přehledu:
Výzkum Wittmann a Lehnhoffová (2005) Avni-Babadová a Ritovová (2003) Pracoviště mnichovská univerzita Hebrejská univerzita v Jeruzalémě Co zkoumali jak rychle lidem plyne čas co s vnímáním času dělá rutina Koho nebo kde 499 lidí ve věku od 14 do 94 let laboratoř, letovisko u Rudého moře, kibuc Hlavní zjištění souvislost s věkem jen slabá, rychlejší desetiletí hlásili hlavně lidé od 50 let rutinní období si lidé zpětně pamatují jako kratší Mozek počítá čas podle vzpomínek
Při ohlédnutí mozek odhaduje délku období podle toho, kolik se v něm stalo. Každý nový zážitek mu slouží jako záchytný bod. Kde takové body chybí, zůstane z celých měsíců v paměti jen málo.
Proto si většina lidí nejživěji vybavuje mládí. Tehdy se odehrálo mnoho věcí poprvé, třeba svatba, narození prvního dítěte nebo první dovolená u moře. Britská popularizátorka psychologie Claudia Hammondová popsala podobný jev u dovolených a nazvala ho prázdninovým paradoxem. Pestrý týden na cestách proletí, zpětně se ale zdá nečekaně dlouhý.
Tři změny, které roky zase natáhnou
Kdo chce, aby další rok neuběhl bez povšimnutí, potřebuje do svých dnů dostat víc zapamatovatelných chvil. Z výzkumů výše plynou tři praktické rady a žádná z nich nevyžaduje velké peníze.
1. Zkoušejte věci poprvé
Paměť nejvíc reaguje na nové místo a novou dovednost. K tomu stačí i krátký výlet, třeba vlakem do sousedního okresního města nebo do muzea, kam se chystáte už roky.
Zaběhnuté činnosti zvládáme automaticky a skoro bez učení, takže po nich v paměti nezůstává mnoho stop. Nová dovednost vyžaduje soustředění a každý pokrok se zapíše. Může to být:
cizí jazyk, hra na kytaru, pečení chleba nebo kurz na univerzitě třetího věku. 2. Přeskládejte obyčejný den
Stačí občas něco změnit na věcech, které děláte každý den. Snídaně na balkoně místo v kuchyni, nákup na trhu v jiné obci, pozvání sousedů na kávu nebo vstup do spolku vytvoří v paměti nový záchytný bod.
I drobná změna zaběhnutého dne, třeba pozvání souseda na partii šachů, vytvoří v paměti nový záchytný bod. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. 3. Nenechte zevšednět ani výlety
Průzkum z letoviska ukazuje, že rutina se usadí i na dovolené, a to už po několika dnech. Kdo jezdí každý rok na stejné místo se stejným rozvrhem, tomu se pobyt v paměti zkrátí. V lázních i na chalupě proto pomůže každý den zařadit něco jiného, například výlet do neznámé vesnice, místní specialitu nebo večerní program, na který obvykle nechodíte.
Každá taková změna přidá roku další záchytný bod. Čím víc jich mozek najde, tím delší mu rok zpětně připadá.
Zdroje: https://pluto.huji.ac.il/~msiritov/AvniBabadRitov.pdf, https://www.scientificamerican.com/article/why-does-time-fly-as-we-get-older/, https://www.themarginalian.org/2013/07/15/time-warped-claudia-hammond/, https://forbes.cz/proc-cas-utika-rychleji-cim-jsme-starsi/, https://forbes.cz/s-vekem-ubiha-cas-rychleji-jak-ho-zpomalit/, https://prirodovedci.cz/magazin/proc-nam-cas-neubiha-vzdy-stejne, https://ceskeduchody.cz/magazin/cim-jsme-starsi-tim-rychleji-nam-utika-zivot-odbornici-vysvetluji-proc-tomu-tak-je-a-co-s-tim-delat