Zapomeňte na mouku, vejce a mléko. Nejlepší palačinky uděláte z jiných ingrediencí

Základem jsou ovesné vločky a banán
Ovesné vločky mohou v těstě nahradit běžnou pšeničnou mouku. Stačí je rozmixovat najemno, aby vznikla jemná směs podobná mouce. Banán zase těsto spojí a dodá mu sladkou chuť. Díky tomu není potřeba přidávat vejce ani cukr.
Aby se ingredience dobře propojily, přidává se do směsi mléko rostlinného původu nebo voda. Výsledkem je těsto vhodné na menší, silnější palačinky, které se připravují podobně jako lívance. Oproti klasickým tenkým palačinkám jsou o něco hutnější, ale dobře se hodí ke snídani i jako rychlá sladká svačina.
Co budete potřebovat
- 100 g jemných ovesných vloček
- 1 zralý banán
- 150 až 200 ml vody
- 1 lžičku prášku do pečiva
- špetku skořice podle chuti
- trochu oleje na pánev
Jak připravit palačinky bez mouky, vajec a mléka
- Ovesné vločky rozmixujte najemno. Pokud máte jemné ovesné vločky, můžete je použít rovnou, ale rozmixováním získáte hladší těsto.
- Přidejte oloupaný banán, prášek do pečiva, případně skořici a část vody nebo rostlinného nápoje.
- Vše rozmixujte dohladka. Podle potřeby přilijte zbytek tekutiny. Těsto by mělo být hustší než na klasické palačinky, ale stále by se mělo dát snadno nabírat lžící.
- Rozehřejte nepřilnavou pánev a lehce ji potřete olejem.
- Nabírejte menší porce těsta a rozetřete je do silnějších placiček. Opékejte na mírném až středním ohni přibližně dvě minuty, dokud se spodní strana nezpevní.
- Opatrně otočte a opečte také druhou stranu. Palačinky obracejte až ve chvíli, kdy drží pohromadě, protože těsto bez vajec je křehčí než klasické.
- Hotové palačinky podávejte s ovocem, ořechy nebo trochou javorového sirupu.
Čím je můžete obměnit
Banán dodává těstu sladkost, takže čím zralejší plod použijete, tím výraznější bude jeho chuť. Pokud chcete méně sladkou variantu, můžete přidat jen polovinu banánu a zbytek doplnit trochou vody. Počítejte ale s tím, že těsto pak může hůře držet pohromadě.
Do směsi se hodí také špetka vanilky nebo skořice. Hotové palačinky můžete doplnit čerstvými jahodami, borůvkami, jablkem nebo bílým jogurtem. Pokud chcete zachovat čistě rostlinnou variantu bez mléka, zvolte rostlinný jogurt.
Důležité je hlavně smažit palačinky pomalu a dělat je menší. Ovesné těsto se nechová úplně stejně jako klasické těsto z pšeničné mouky a vajec. Když mu ale dopřejete čas, získáte jednoduchou snídani z několika běžných surovin.
Zdroje článku: toprecepty.cz, fresh.iprima.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková