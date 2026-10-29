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Zapomeňte na mouku, vejce a mléko. Nejlepší palačinky uděláte z jiných ingrediencí

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Klasické palačinky se připravují z mouky, vajec a mléka. Pokud ale některou z těchto surovin nemáte doma nebo hledáte jinou variantu, můžete vyzkoušet těsto z ovesných vloček a banánu. Palačinky jsou přirozeně nasládlé, takže do nich není potřeba přidávat cukr, a příprava zabere jen pár minut.
Zapomeňte na mouku, vejce a mléko. Nejlepší palačinky uděláte z jiných ingrediencí

Zapomeňte na mouku, vejce a mléko. Nejlepší palačinky uděláte z jiných ingrediencí

Zdroj: pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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