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Těchto starých kýčovitých váz se po půdách válí spousty. Sběratelé je teď běžně vykupují až za 20 000 Kč

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Dennívýzva
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Kdo by si nepamatoval ten okamžik? Neděle odpoledne, vůně bábovky z kuchyně, a v obýváku se na sekretáři třpytí něco, na co se nesmělo sahat. Sluneční paprsek dopadl na hranatý skleněný objekt a celá místnost se rozzářila tisíci odlesky. Možná ho máte dodnes na chalupě, zabalený v novinách z roku 1985 a zapomenutý v krabici na půdě.
Těchto starých kýčovitých váz se po půdách válí spousty. Sběratelé je teď běžně vykupují až za 20 000 Kč

Těchto starých kýčovitých váz se po půdách válí spousty. Sběratelé je teď běžně vykupují až za 20 000 Kč

Zdroj: pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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