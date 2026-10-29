Těchto starých kýčovitých váz se po půdách válí spousty. Sběratelé je teď běžně vykupují až za 20 000 Kč

Řeč je o lištované váze zdobené ruční zlatou malbou. Precizně vybroušené hrany, jemné ornamenty a zlatý dekor z ní dělaly pýchu domácnosti. Vázy sloužily pro slavnostní kytice při rodinných oslavách, ale často stály prostě jen tak, aby dotvářely pocit domova a elegance. Vyráběly se od komorních dvaceticentimetrových kousků po majestátní vázy přes třicet centimetrů, v čirém skle i v oblíbeném barevném přejímaném provedení.
Zlaté ruce ze Severních Čech
Kořeny téhle krásy sahají hluboko do první poloviny 20. století, zhruba do 20. až 40. let. Srdcem výroby byla světově proslulá oblast Kamenického Šenova a Novoborska. Zdejší rafinerie a dílny uměly proměnit obyčejnou sklovinu v umělecký předmět. Místní mistři navázali na staletou tradici severočeského sklářství a vytvořili styl, který zbožňovali lidé za první republiky i v poválečných letech.
Právě spojení přísně geometrického brusu a jemné, ručně nanášené zlaté malby dělalo z každé vázy malý zázrak. Skláři do práce vkládali zručnost a cit pro detail, díky čemuž se československé sklo stalo pojmem daleko za hranicemi.
Jak poznat, co máte doma
Pokud jste při vyklízení půdy nebo pozůstalosti na takovou vázu narazili, zbystřete. Sběratelé hodnotí výšku, zachovalost zlacení i barevné provedení. Zlatý dekor bývá na často používaných kusech otřený, což cenu sráží. Perfektně zachovalé zlacení naopak hodnotu výrazně zvedá.
Po internetu kolují řeči, že každá taková váza má hodnotu desítek tisíc korun. Realitu zpřesňuje odborník z portálu specializovaného na starožitné sklo:
U skla z Kamenického Šenova rozhoduje o ceně autor návrhu, malá série výroby a zachovalost dekoru. Běžné rafinované lištované vázy dosahují v antikvariátech ceny do 3 000 Kč. Částky kolem 20 000 Kč a výše dosahují výhradně špičkové autorské unikáty podepsané významnými výtvarníky nebo historické kusy přímo ze sklářské školy.
Pro sběratele je tedy svatým grálem hlavně podepsaný unikát, a právě po něm stojí za to pátrat.
Kolik za takový poklad dostanete dnes
Běžná lištovaná váza vysoká kolem 23 cm se na aukčních portálech prodává zhruba za 600 až 1 500 Kč. Konkrétní zachovalý kus se vyšplhal na 1 324 Kč. Výjimečně rozměrné vázy o výšce 36 cm v žádaném modrém provedení ale dokážou dosáhnout až 6 800 Kč. A kdo má doma podepsaný autorský kus, může se dostat výrazně výš.
Ať už vaše váza vyjde na tisícovku, nebo na pořádný balík, její pravá cena se na účtence nikdy nevyčíslí. Je to kus českého řemesla a kus babiččina obýváku, který přežil desítky let. Než ji tedy vyhodíte, prohlédněte dno, hledejte podpis a zkuste ji postavit na slunce. Možná zjistíte, že vás ten třpyt vrátí o čtyřicet let zpátky. A máte i vy doma v sekretáři podobný skleněný poklad po babičce?
Zdroje článku: muzeumskla.cz, kudyznudy.cz, aukro.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová