Česko čekají mrazivé noci a první sněžení. Meteorologové upřesnili, kde se může sníh udržet několik dní

Poslední říjnové dny budou v České republice převážně podzimní, s proměnlivou oblačností, mlhami a místními srážkami. Zatímco odpolední teploty se budou na většině území stále pohybovat nad nulou, během jasnějších nocí mohou některé oblasti zasáhnout přízemní i slabé ranní mrazy. Největší rozdíly lze očekávat mezi nížinami, horskými oblastmi a místy, kde se přes noc déle udrží nízká oblačnost. Počasí tak nebude mít ve všech regionech stejný charakter. Výraznější zimní podmínky se mohou objevit především na horách, kde budou teploty nižší a případné srážky mohou přecházet ve sněžení. Dlouhodobý výhled přitom naznačuje, že teplotně by měl začátek listopadu odpovídat přibližně obvyklým hodnotám pro toto roční období.
Teploty v noci mohou klesnout pod nulu
Ve čtvrtek 29. října se nejvyšší denní teploty očekávají převážně mezi 8 až 13 stupni Celsia. Podobný charakter počasí by měl vydržet také během pátku, kdy se odpolední maxima budou většinou pohybovat mezi 8 až 12 stupni. Chladnější budou zejména rána, kdy mohou teploty v některých oblastech klesat k nule. Při vyjasnění a slabém větru přitom nelze v mrazových lokalitách vyloučit ani záporné hodnoty. Významnou roli bude hrát také oblačnost, která během noci omezuje ochlazování zemského povrchu. Tam, kde se obloha vyjasní, mohou být ranní teploty podstatně nižší než v okolních oblastech se zataženou oblohou.
Na horách se může objevit sníh
Přelom října a listopadu může přinést další sněhové srážky do vyšších horských poloh. Možnost sněžení se týká zejména oblastí, kde se při přechodném ochlazení dostane teplota dostatečně nízko. Na hřebenech Krkonoš, Jeseníků, Šumavy nebo Beskyd se tak mohou objevit podmínky připomínající začínající zimu. Zda se sníh skutečně udrží, bude záviset nejen na teplotě vzduchu, ale také na intenzitě srážek a teplotě zemského povrchu. Při opakovaném sněžení a dostatečně chladném počasí může sněhová pokrývka ve vyšších polohách přetrvat i několik dní. Současná předpověď však nepotvrzuje, že by mělo několik dní nepřetržitě sněžit na celém území České republiky.
Listopad má začít převážně suchým počasím
Výhled na období od 26. října do 22. listopadu naznačuje, že první dva listopadové týdny by měly být relativně suché. Meteorologové očekávají srážkové úhrny spíše pod dlouhodobým průměrem, přičemž vlhčí počasí by se mohlo vrátit až v další části měsíce. To znamená, že ani případné ochlazení nemusí automaticky přinést výraznější sněžení. Pro vznik sněhové pokrývky je totiž nezbytná kombinace dostatečně nízkých teplot a srážek. V nížinách může být během listopadu opakovaně chladno, aniž by napadl sníh. Naopak ve vyšších horských polohách mohou i jednotlivé srážkové epizody vytvořit sněhovou vrstvu, která vydrží déle než jeden den.
Výraznější oteplení může přijít v druhé polovině listopadu
Zajímavý je také výhled na další listopadové týdny, který zatím nenaznačuje trvalý přechod k zimním teplotám. Období do 22. listopadu by mělo být jako celek teplotně průměrné, přestože jednotlivé dny mohou přinést výraznější ochlazení. Ve druhé polovině listopadu se dokonce připouští možnost teplotně nadprůměrného počasí. To by znamenalo, že po chladnějších ránech a případném horském sněžení mohou znovu následovat mírnější dny. Dlouhodobé předpovědi ovšem vyjadřují především pravděpodobný vývoj počasí, nikoli přesné teploty nebo srážky v jednotlivých dnech. Konkrétní termíny dalšího sněžení proto bude možné spolehlivěji určit až podle průběžně aktualizovaných předpovědí.
Ranní mrazy mohou zkomplikovat dopravu
S klesajícími nočními teplotami se zvyšuje také riziko lokální námrazy, zejména na mostech, v lesních úsecích a na silnicích ve vyšších nadmořských výškách. Povrch vozovky může být za určitých podmínek chladnější než vzduch měřený ve standardní výšce, takže kluzká místa mohou vzniknout i při mírně kladné teplotě. Zvýšenou pozornost si zaslouží rovněž ranní mlhy, které mohou omezovat dohlednost. Řidiči mířící do hor by měli sledovat nejen předpověď denních maxim, ale také očekávané noční teploty a výskyt srážek. Na přelomu října a listopadu už totiž mohou být podmínky na horských komunikacích výrazně odlišné od počasí v níže položených městech. Případné sněžení navíc nemusí znamenat pouze mokré silnice, ale při poklesu teplot také vznik uježděného sněhu nebo náledí.
Použité zdroje: chmi.cz