O2 spouští prázdninový kalendář plný slev na příslušenství i telefonyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
O2 spouští prázdninový kalendář plný slev na příslušenství i telefony
Společnost iQOO v letošním roce nezapomene do nabídky přidat nástupce modelu iQOO 15 z října loňského roku....
ChatGPT vylepšuje propojení s Google Diskem, díky čemuž mohou uživatelé nově přidávat soubory do své...
Uplynulý týden přinesl řadu zajímavých novinek ze světa mobilních technologií, aplikací i umělé...
Mobilní značka Poco již brzy aktualizuje modelovou řadu F o dvě novinky, které vůbec poprvé prozrazuje...
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