Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Novinář Marek Wollner prodělal těžký infarkt po tenisu se synem

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Novinář a bývalý moderátor pořadu Reportéři ČT Marek Wollner prodělal těžký infarkt. Podle svých slov ho postihl v neděli, když si šel zahrát tenis se synem.
Novinář Marek Wollner prodělal těžký infarkt po tenisu se synem

Novinář Marek Wollner prodělal těžký infarkt po tenisu se synem

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 18:37

Reklama
Další články z ČR Zprávy
Bára Basiková zveřejnila video a přišla lavina hejtů, musela zastavit komentáře
Bára Basiková zveřejnila video a přišla lavina hejtů, musela zastavit komentáře
Velmi smutná zpráva z Motola: Zemřel primář dětské kardiologie Petr Kubuš
Velmi smutná zpráva z Motola: Zemřel primář dětské kardiologie Petr Kubuš

Z Fakultní nemocnice Motol v Praze přišla dnes večer velmi smutná zpráva. Zemřel primář dětského...

Spekulace se potvrdily. Ewa Farna se rozchází s manželem
Spekulace se potvrdily. Ewa Farna se rozchází s manželem

Zpěvačka Ewa Farna potvrdila rozchod se svým manželem, hudebníkem Martinem Chobotem. Potvrdily se tak...

Ewa Farna musela nečekaně dočasně opustit SuperStar
Ewa Farna musela nečekaně dočasně opustit SuperStar

Během páté castingové epizody pořadu SuperStar došlo k události, která se ještě v tuzemské verzi této...

Aneta Krejčíková po roce a půl zpět v Ulici. S návratem už nepočítala
Aneta Krejčíková po roce a půl zpět v Ulici. S návratem už nepočítala

Před více než rokem Ulici opustila. A tehdy to pro Anetu Krejčíkovou bylo po dvaceti letech v nekonečném...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR Zprávy

ČRzprávy.cz jsou nezávislý lifestylový magazín s důrazem na dění ve společnosti. Přináší novinky ze života celebrit, zajímavosti z kultury a novinky z televize. Najdete u nás ale také nejdůležitější informace z dopravy, dopravních nehod a informace od hasičů a Policie ČR.

Všechny články tohoto autora →
ČR Zprávy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.