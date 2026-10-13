Novinář Marek Wollner prodělal těžký infarkt po tenisu se synem

Marek Wollner aktuálně leží ve Všeobecné fakultní nemocnici na pražském Karlově náměstí. Léčí se po těžkém infarktu. Podle svých slov ho život ohrožující zdravotní příhoda postihla v neděli, když vyrazil na kurt v hale na Štvanici zahrát si tenis se synem Filipem.
Bolest se šířila po celém hrudníku
„Odehráli jsme hodinu v hale, podali si ruce jako kluk s tátou, kterej si musí zvykat na první porážky, usedl jsem na židli a v tu chvíli propuklo peklo. Hlavu mi zavařila myšlenka, odkud jde ta obrovská třeštivá bolest,“ popsal na svém Facebooku Wollner.
Dodal, že bolest se šířila po celém hrudníku přes ramena až k loktům a vystřelovala do páteře. „I když mě napadlo, o co se jedná, ještě jsem doufal, že mi přeskočil jen nějaký obratel a tlačí na nerv; lehl jsem si na zem, aby se mi Filip prošel po zádech, ale v tom to nebylo,“ popisuje dál novinář.
„Byl to infarkt velkej jako prase“
Jeho syn Filip mezitím hledal odpovědi v ChatGPT a zděšeně volal matce. „Dopotácel jsem se ze záchodu na gauč před recepcí a paní recepční mi hned chtěla zavolat sanitku. Já furt odolával v naději, že to přejde, ale když už bylo jasný, že ne, tak jsem souhlasil,“ pokračuje Wollner.
Záchranka byla na místě velmi rychle. „Nahodili mi EKG, no a byl tam infarkt. A prej velkej jak prase. Šoupli mě na nosítka a převezli do sanitky mezi kurtama. Pamatuju, jak tam ten můj kluk stál beze slova ve dveřích vozu, a než těžký kovový šoupačky zabouchly, stihl ze sebe dostat: ‚Čau.‘“ popisuje poslední okamžiky před odvozem do nemocnice.
Wollner: Na to samé umřel děda v mém věku
Po převozu na internu Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí zamířil okamžitě na sál. Lékaři mu přes zápěstí provedli katetrizaci. „Jak bolest ustupovala a mizela, uvědomoval jsem si, že prožívám něco, na co umřel můj děda plus minus v mém věku a na co bych umřel asi taky, nebýt moderní techniky a včasného zásahu,“ uvedl Wollner.
Domnívá se, že rozsáhlý infarkt se na něj chystal už delší dobu. „Jenže člověka skolí, až když se hlavní bouře přeženou. Přišel bez varování, náhle a ze dne na den. Ve tři jste v plné síle na kurtě, o pár minut později vám kluk dává last goodbye u dveří sanitky,“ přemítá novinář.
Pochválil zároveň péči nemocničního personálu. „Neskutečně milý a obětavý lidi, tak jim touto cestou chci moc poděkovat a složit velkej hold,“ dodává Wollner.
Zdroje: Facebook
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