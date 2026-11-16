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Video: tento týden v seriálu Ulice. Soňa odhalí komplot

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Další dramatické okamžiky čekají tento týden na fanoušky nováckého seriálu Ulice. Soňa (Lucie Vondráčková) odhalí komplot, Magda chce zachránit společné podnikání a Gábina stojí před životní volbou.
Video: tento týden v seriálu Ulice. Soňa odhalí komplot

Video: tento týden v seriálu Ulice. Soňa odhalí komplot

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.11.2026 17:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR Zprávy

ČRzprávy.cz jsou nezávislý lifestylový magazín s důrazem na dění ve společnosti. Přináší novinky ze života celebrit, zajímavosti z kultury a novinky z televize. Najdete u nás ale také nejdůležitější informace z dopravy, dopravních nehod a informace od hasičů a Policie ČR.

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