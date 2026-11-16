Video: tento týden v seriálu Ulice. Soňa odhalí komplot

V Ulici se ve 47. kalendářním týdnu bude rozhodovat o budoucnosti vztahů, rodinných tradic i pracovních příležitostí. Magda je odhodlaná udělat maximum pro záchranu společného podnikání s Petrem, Kamila si začíná uvědomovat, že nemusí vždy všechno podřizovat rodině, a Gábina stojí před rozhodnutím, které může ovlivnit život celé její rodiny. Dojde také na nepříjemné vysvětlování, narušenou důvěru a další politické zákulisní hry Soni Čechové.
Kamila dostane nečekanou lekci
Sedmnáctý listopad býval pro Hruškovy dnem, na který se všichni těšili. Rodinné výlety a společná návštěva hrobu zesnulého dědečka patřily k jejich dlouholeté tradici. Letos je ale všechno jinak. Kamila s nelibostí zjišťuje, že ostatní členové rodiny už mají vlastní plány a na společné chvíle si čas neudělali.
Její zklamání a splín naštěstí nezůstanou bez odezvy. Sousedka Karla jí nabídne trochu jiný pohled na věc. Co když nastal čas povolit mateřské otěže a dopřát si den jen podle vlastních představ? Možná právě tohle Kamila potřebuje.
Matěj a Adéla mají co vysvětlovat
Matěj s Adélou si chtěli zpestřit společný večer a sáhli přitom po neznámém přípravku, který jim měl pomoci uvolnit se. Jenže jejich dobrodružství nezůstane bez následků. Hned ráno se o něm dozvídá také Anežka, které oba musí vysvětlovat, co se vlastně stalo.
Matěj i Adéla si uvědomují, že svým jednáním zklamali důvěru lidí ve svém okolí. Zvlášť důležitý rozhovor čeká Matěje s Anežkou. Dokážou si všechno vyříkat a napravit, co pokazili?
Magda se nevzdává
Petra už vyčerpaly předchozí konflikty ve firmě natolik, že přestává věřit v její další perspektivu. Podnikání mu přestává přinášet radost a stále více přemýšlí, zda má vůbec smysl pokračovat. Magda to ale vidí úplně jinak.
Energie a odhodlání jí rozhodně nechybí, a tak přichází s odvážným plánem: chce si vzít úvěr a stát se plnohodnotnou partnerkou ve firmě. Podaří se jí Petra přesvědčit, aby ještě neházeli flintu do žita? A jak se k jejich rozdílným postojům postaví Denisa?
VIDEO: Magda se v nových dílech Ulice nevzdává. Video: TV Nova / se souhlasem
Soňa má Mastného v hrsti
Mastný se pokusil jednat za Soniinými zády a rozbít její koalici s Jirkou. Jenže Soňa Čechová není někdo, koho by bylo snadné přechytračit. Jeho komplot odhalí a rozhodne se toho náležitě využít. Navíc dobře ví, kde má Mastný své slabé místo.
Postaví ho tak před nepříjemné dilema: bude kvůli svým politickým ambicím riskovat fungování Druhé šance, kterou už léta vede? Nebo raději přistoupí na Soniin poněkud netradiční návrh? V jejích politických hrách zkrátka nikdy není nic úplně jednoduché.
Gábina stojí před životní příležitostí
Herman se Šímou netrpělivě vyhlížejí Gábinin návrat z Německa. Odjela tam s jasným rozhodnutím pracovní nabídku odmítnout a vrátit se domů za svou rodinou. Jenže během pobytu v Berlíně si uvědomí, že by tím možná zahodila jedinečnou životní příležitost. Její plány se proto nečekaně mění.
Hermanovo zklamání je pochopitelné, Gábina však doufá, že jí nakonec porozumí. Vždyť už spolu dokázali překonat nejednu náročnou situaci. Dokáže manžela přesvědčit, aby ji podpořil i tentokrát, a najdou společnou cestu, která bude vyhovovat celé rodině?
Zdroj: TV Nova
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