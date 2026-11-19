O tom, kdo SuperStar opustí ve 12. dílu, respektive dalším semifinálovém kole, opět rozhodovali diváci SMS zprávami. A zájem byl podle moderátora Leoše Mareše vysoký. „Přišel dosud nejvyšší, rekordní počet SMS zpráv,“ sdělil Leoš Mareš.
Ewa Farna neudržela slzy
Ještě před samotným rozhodnutím o tom, kdo soutěž ze zbylých osmi zpěváků před branami finále opustí, vystoupila jako VIP host zpěvačka Emma Drobná. Ta během svého vystoupení poněkud neuváženě zakřičela do mikrofonu otázku: „Je tu dnes večer někdo, kdo je singl a připravený randit?“
To se jistě dotklo hvězdné porotkyně Ewy Farne, která před nedávnem oznámila, že se rozchází se svým dlouholetým manželem a otcem jejich dětí, hudebníkem Martinem Chobotem. Přímý záběr na zpěvačku jasně naznačil, že jí to nebylo úplně po chuti a sklopila oči k zemi.
Napětí v sále by se ale dalo krájet i při oznámení, kdo musí SuperStar opustit. Nejméně hlasů od diváků tentokrát získaly Karolína Pelíšková a Gaia Anzari. To už kamery zabíraly porotkyni Ewu Farnou, která propukla v pláč. Těžko říci, zda za tím byl jen smutek nad vyřazením dvou oblíbených soutěžících, nebo právě i zmínka o tom, „kdo je tady singl“.
Končí Karolina Pelíšková a Gaia Anzari
„Trochu jsem vyřazení čekala, jsem ráda, že jsem došla až sem, jsem vděčná za tu zkušenost, poznala jsem mnoho skvělých lidí. Budu pokračovat dál ve své vlastní tvorbě,“ reagovala na výsledky hlasování vyřazená Karolína Pelíšková.
„Jsem šťastná za to, co jsem tady prožila. Je to skoro symbolické, s Kájou jsme se tady totiž sblížily a já ji moc oceňuji jako umělkyni a teď vypadáváme spolu. Moc fandím všem ostatním a držím vám palce,“ řekla po svém vyřazení druhá ze soutěžících Gaia. „Je to pro mě emočně vypjaté, celé to vstřebávám, jsem v šoku,“ popsala své pocity Gaia Anzari po skončení přímého přenosu.
SuperStar: Kdo postupuje?
Do dalšího kola tak postupuje už jen šestice soutěžících: Natálie Schielová, Adam Hlůžek, Adam Jalč, Filip Kaleta, Nikolas Draškovič a Polina Babiy, kteří se utkají o velké finále v O2 areně.
Příští týden si dá SuperStar pauzu kvůli předávání hudebních cen Český slavík. Právě tam vystoupí soutěžící SuperStar společně se zpěvákem Benem Cristovao.
Zdroje: Autorský text, TV Nova
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