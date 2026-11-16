Válka expartnerů: herec Krejčík po slovech Vymětala povolal právničku

Jak jsme vás včera informovali, bývalý hercův manžel Jiří Vymětal prolomil hradbu několikaměsíčního mlčení a podle svých slov v reakci na různá Krejčíkova vyjádření umístil na své sociální sítě podrobné informace o rozpadu jejich vztahu, o dítěti a také o zraněních, která si měl Daniel Krejčík během jejich vztahu přivodit.
Vymětal promluvil
„Po rozvodu jsem se vyjádřil, že se už necítím povinován respektovat slib úcty, věrnosti a lásky k expartnerovi, že budu od nynějška reagovat na útoky a lži, které bude Daniel a jeho okruh jakkoliv vysílat. Vzhledem k několika jeho vyjádřením v podcastech a článcích v poslední době bych tedy rád dostál svému slovu, postavil se za sebe a reagoval,“ píše Vymětal. Další podrobnosti o jeho vyjádření najdete v článku tady.
Herec Daniel Krejčík, který se v neděli účastnil protestní akce na Letné, na slova svého bývalého muže reagoval až dnes. A žádné smířlivé vyjádření to nebylo. Naopak to vypadá na táhlou „válku“ expartnerů.
„V posledních dnech bylo veřejně zasaženo do mého soukromí způsobem, který považuji za nepřijatelný. Jsou věci, které patří za zavřené dveře, a každý má právo rozhodovat o tom, co ze svého života sdílí s ostatními,“ uvedl Krejčík.
Herec tvrdí, že o konci svého manželství veřejně neřekl nic víc než to, že se ve vztahu necítil dobře, rozhodl se ho ukončit a bylo to pro něho těžké období. „To je moje osobní zkušenost, na jejíž sdílení mám právo. Mluvil jsem o svých pocitech, nikoliv o druhém člověku,“ vysvětluje Krejčík.
Krejčík: Vše řeším s advokátkou
„Zveřejňování informací o dítěti mým expartnerem, intimních podrobností našeho společného života, soukromých fotografií a videí nebo jednostranného výkladu událostí, které se odehrávaly za zavřenými dveřmi, považuji za nepřijatelné. Opakované zásahy do svého soukromí proto řeším se svou advokátkou,“ napsal herec.
Dodal, že nechce a nebude vést veřejné spory, někoho přesvědčovat o své pravdě ani zveřejňovat další soukromé informace jen proto, aby se mohl bránit. „Chci jediné: aby to skončilo. Aby můj expartner přestal veřejně rozebírat naše soukromí a abychom oba mohli žít své životy dál. To, co jsme spolu prožili, patří nám dvěma. Ne veřejnosti,“ míní Krejčík.
Zdroje: Autorský text, Instagram
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