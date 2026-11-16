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Válka expartnerů: herec Krejčík po slovech Vymětala povolal právničku

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Na usmíření to mezi dnes již bývalými manžely hercem Danielem Krejčíkem a ředitelem školy Jiřím Vymětalem nevypadá. Naopak Krejčík oznámil, že vše předal advokátce.
Válka expartnerů: herec Krejčík po slovech Vymětala povolal právničku

Válka expartnerů: herec Krejčík po slovech Vymětala povolal právničku

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.11.2026 14:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR Zprávy

ČRzprávy.cz jsou nezávislý lifestylový magazín s důrazem na dění ve společnosti. Přináší novinky ze života celebrit, zajímavosti z kultury a novinky z televize. Najdete u nás ale také nejdůležitější informace z dopravy, dopravních nehod a informace od hasičů a Policie ČR.

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