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Nová Vivo Buds dostala variantu Ultra

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Společnost Vivo si pro evropské zákazníky připravila kvalitní bezdrátová sluchátka s názvem Buds Ultra. Ta rozhodně budou určena pro náročnější uživatele, o čemž nejlépe vypovídá...
Nová Vivo Buds dostala variantu Ultra

Nová Vivo Buds dostala variantu Ultra

Zdroj: Vivo Buds Ultra | Zdroj: Vivo
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 24.10.2026 13:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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