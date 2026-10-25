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Mladá žena odjela za prací a věřila v bezpečný návrat k dětem: Už dvě desetiletí žádá zoufalá rodina odpověď na nezodpovězenou otázku

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Pracovala jako tlumočnice, doma na ni čekali synové a s mužem, pro kterého pracovala, ji pojil milostný vztah. Jedna říjnová noc z jejího jména udělala otázku, kterou si celá země klade už dvě desetiletí a na kterou neumí odpovědět ani nejvyšší soudy.
Mladá žena odjela za prací a věřila v bezpečný návrat k dětem: Už dvě desetiletí žádá zoufalá rodina odpověď na nezodpovězenou otázku

Mladá žena odjela za prací a věřila v bezpečný návrat k dětem: Už dvě desetiletí žádá zoufalá rodina odpověď na nezodpovězenou otázku

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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