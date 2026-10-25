Mladá žena odjela za prací a věřila v bezpečný návrat k dětem: Už dvě desetiletí žádá zoufalá rodina odpověď na nezodpovězenou otázku

Dvacet let je dlouhá doba. Synové, kteří na ni tehdy čekali, mezitím vyrostli a jeden z nich už nežije. Její otec Shaariibuu Setev strávil roky v soudních sporech na druhém konci Asie. Přesto se příběh
mongolské tlumočnice a modelky Altantuya Shaariibuu ani po dvou desetiletích neuzavřel. Právě teď, ke smutnému výročí, mu televize Al Jazeera věnovala nový dokument.
Altantuya podle agentury
AP pracovala jako tlumočnice pro Abdula Razaka Bagindu, malajsijského politického analytika a blízkého spolupracovníka tehdejšího ministra obrany Najiba Razaka. Podle svědectví její sestřenice u soudu spolu od roku 2004 žili v milostném vztahu. V době smrti jí bylo osmadvacet let a byla těhotná.
Někteří lidé se později domnívali, že ji umlčeli kvůli tomu, co mohla vědět o údajné korupci kolem nákupu ponorek z Francie, na který jako ministr obrany dohlížel právě Najib. Žádný soud tuto teorii nepotvrdil, z hlavy ji ale veřejnost nedostala dodnes.
Noc, po které z ní nezbylo skoro nic
Podle letošního rozhodnutí odvolacího soudu v civilním sporu ji Abdul Razak Baginda nalákal k sobě domů, kde si pro ni přišli policisté, a pak zamlčel, že viděl, jak ji odvádějí. Uvádí to malajsijský deník
Malay Mail. V trestním řízení ho přitom soud z napomáhání k vraždě osvobodil.
Mezi 19. a 20. říjnem 2006 byla mladá žena v lese u města Šáh Alam nedaleko
Kuala Lumpuru zastřelena. Její tělo pak pachatelé zničili vojenskou plastickou trhavinou C4. Za vraždu byli v roce 2009 odsouzeni dva příslušníci elitní policejní jednotky, Azilah Hadri a Sirul Azhar Umar, kteří podle AP patřili k osobní ochrance Najiba Razaka. Kdo vraždu naplánoval a proč, se nikdy neprokázalo.
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Odvolací soud oba policisty později osvobodil, nejvyšší federální soud ale v roce 2015 jejich vinu i tresty smrti znovu potvrdil. To už Sirul Azhar Umar nebyl v zemi. Koncem roku 2014 odjel do Austrálie, která nesmí vydávat lidi tam, kde jim hrozí poprava. Podle
dřívější reportáže Al Jazeery tam strávil téměř deset let v imigrační detenci a dnes je na svobodě. Přísaha, kterou slyšela celá země
V prosinci 2019 vnesl do případu nové napětí Azilah Hadri, který tehdy čekal v cele smrti. V místopřísežném prohlášení, kterým žádal o obnovu procesu, tvrdil, že mu Najib nařídil Altantuyu zastřelit, protože je prý zahraniční špionka, a tělo zničit výbušninou. Bylo to první obvinění, které Najiba přímo spojovalo s vraždou.
Najib reagoval náboženskou přísahou po pátečních modlitbách v mešitě v Kuala Lumpuru.
„Nikdy jsem nikomu nenařídil zabít mongolskou občanku jménem Altantuya Shaariibuu,“ prohlásil podle filipínského deníku Inquirer, který přetiskl zprávu agentury AP. Obvinění označil za další pokus nové vlády zdiskreditovat ho. Najib, který si dnes odpykává trest v jiné kauze, jakoukoli spojitost s vraždou dál popírá. Azilahovi federální soud v říjnu 2023 trest smrti zmírnil na čtyřicet let vězení. Peníze, o které rodině nikdy nešlo
Rodina mezitím vedla vlastní boj u civilních
soudů. Žalobu na sto milionů ringgitů (přibližně 531 milionů korun) podali Altantuyini rodiče a syn už v roce 2007. V prosinci 2022 jim soud v Šáh Alamu přiznal odškodné pět milionů ringgitů (asi 26,6 milionu korun), které měli společně zaplatit oba policisté, Abdul Razak Baginda i malajsijská vláda.
Letos v lednu ale odvolací soud rozhodl, že stát za čin svých policistů neodpovídá, protože nejednali v rámci služby. Odškodné snížil zhruba na 1,4 milionu ringgitů (asi 7,4 milionu korun), které mají zaplatit Abdul Razak Baginda a oba bývalí policisté.
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Rodina pak vládě vrátila více než 4,8 milionu ringgitů (asi 25,5 milionu korun) i s úroky, které dostala během odvolání.
„Tento případ nikdy nebyl o penězích,“ citovala advokátka rodiny Sangeet Kaur Deo slova Altantuyina otce. Podle ní chce hlavně odpovědi, odpovědnost a uznání toho, co se stalo. V únoru rodina podle deníku The Star požádala federální soud o možnost se odvolat.
Abdul Razak Baginda dnes vede think-tank v Kuala Lumpuru. Když ho letos v srpnu pozvala k přednášce mezinárodní islámská univerzita, část jejích akademiků podle hongkongského deníku
South China Morning Post vyzvala, aby pozvání přehodnotila. Dvacet let otázek bez odpovědi
Nový dokument pořadu 101 East natáčel v Mongolsku, Malajsii, Francii i Austrálii. Znovu otevírá podezření z ovlivňování soudního procesu, vazby na kontroverzní nákup ponorek i tvrzení obou policistů, že jednali na Najibův rozkaz. Najib jakoukoli účast odmítá a motiv vraždy soudy nikdy neobjasnily.
Dva muži byli odsouzeni, třetí osvobozen a stát se zbavil odpovědnosti. Na nejdůležitější otázku, proč musela mladá žena zemřít a kdo si její smrt přál, ale za dvacet let nedokázala odpovědět žádná soudní síň v
Malajsii. Pro jejího otce tak výročí není tečkou, jen další zastávkou na cestě, kterou si nikdy nevybral.
Zdroje: Al Jazeera, AP, Malay Mail, The Star, South China Morning Post, Inquirer