Dříve býval velmi krásný. Jak vypadá dnes zpěvák Martin Maxa a čím se živí?

Charisma, které nezmizelo ani s přibývajícími roky
Když se Martin Maxa na přelomu tisíciletí objevil na české hudební scéně, bylo těžké si ho nevšimnout. Krásné vlasy, pronikavě modré oči, svalnatá postava a výrazný hlas z něj udělaly jednoho z největších idolů tehdejších fanynek. Písně jako C'est la vie nebo Ráno v ulicích si rychle našly své posluchače a zpěvák se stal pravidelným hostem televizních pořadů i společenských akcí.
V roce 2000 získal v anketě Český slavík ocenění Skokan roku a o rok později skončil třetí v kategorii Zpěvák roku.
Od té doby uplynulo přes čtvrt století a na jeho vizáži je stále patrné, že péči o tělo nepovažuje za zbytečnost. V březnu 2026 oslavil pětašedesátiny, na fotografiích ale stále působí jako muž, který se sportu rozhodně nevzdal. Sám ostatně přiznává, že cvičí denně a drží se poměrně přísného životního režimu. V rozhovorech mluví o střídmosti, která je pro něj přirozenější než přepych a bezstarostné užívání si všeho, co svět nabízí.
Za jeho kondicí nestojí pouze posilovna. Sportu se věnoval už od mládí a dlouhá léta se věnoval také závodnímu plavání. Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a po studiích krátce pracoval jako učitel tělocviku. Náročný trénink mu podle jeho slov zůstal v povaze i v době, kdy už se naplno věnoval hudbě. V březnu letošního roku ovšem přiznal také zdravotní komplikace a plánované operace ramen, kolen i krční páteře. Ani ty ho ale nepřiměly vzdát se plánů, které má před sebou.
oslava pětašedesátin | Zdroj: Pavel Gwužď / Nextfoto Zpívání stále nevyměnil za klidný důchod
Při pohledu na jeho současný život by se mohlo zdát, že se někdejší hudební hvězda stáhla do ústraní. Ve skutečnosti má pořád co dělat.
Skládá písně, vystupuje a spolupracuje se svou kapelou Náhodná sešlost, která ho doprovází už řadu let. Hudba pro něj není jen připomínkou někdejší slávy, ale stále živou součástí každodenního života.
Nové album však fanoušci vyhlížejí už dlouho. Jeho zatím poslední řadová deska Sám sebou vyšla v roce 2012. V rozhovoru pro Blesk v březnu 2026 Maxa uvedl, že na dalších písních pracuje už přibližně čtyři roky a hudební materiál má hotový. Zdržuje ho především technická stránka vydání. Zvažuje, že skladby zpřístupní na internetu nebo na YouTube, nechce ale nic uspěchat. Texty si píše sám a jako milovník poezie si dává záležet na každém verši.
Že se hudbě nevyhýbá, dokázal také v listopadu 2025, kdy představil videoklip k duetu
Láska v pozdějším věku se zpěvačkou Márou. Píseň, kterou napsal Karel Peterka, vypráví o citech, jež nemusejí mít žádnou věkovou hranici. Maxa tak zůstává aktivní, i když už nevydává desky tak často jako v době největší popularity. Kromě koncertů má navíc ještě jednu uměleckou vášeň, která mu zabírá dlouhé hodiny. U plátna dokáže strávit celý den
Vedle hudby se Martin Maxa věnuje také malování. Nejde přitom pouze o příležitostnou zálibu, kterou by vytahoval ve volných chvílích. Jeho obrazy jsou vytvořené technikou hyperrealismu a malování se pro něj stalo důležitou součástí života ještě předtím, než prorazil jako zpěvák. Největších úspěchů s nimi dosáhl především v Německu.
V březnovém rozhovoru pro Blesk popsal, že u plátna dokáže sedět i dvanáct hodin v kuse. Práce ho pohltí natolik, že přestane vnímat okolí a myšlenky na běžné starosti ustoupí stranou. Rád zachycuje lidské tváře i koně a v obrazech hledá příběh, tajemství nebo melancholii. Nejde mu jen o přesnou podobu, ale také o náladu, kterou má výsledek v divákovi vyvolat.
Malování mu navíc dovoluje pracovat vlastním tempem a podle vlastních představ. Stejně jako při skládání písní se nechce přizpůsobovat tomu, co se právě nosí. A právě potřeba tvořit po svém se promítla i do jeho dalšího velkého projektu. Ten už ovšem nemá nic společného s hudebním studiem ani s malířským stojanem.
Místo dalšího hitu míchá maltu a rekonstruuje hotel
Překvapivou profesní kapitolou se pro Maxu stalo podnikání v Roudnici nad Labem. Zhruba před dvaceti lety ho zaujal chátrající areál několika budov na břehu Labe. Původně šlo o investici, z níž měl být relativně rychlý obchod. Místo ale zpěváka natolik oslovilo, že se rozhodl pustit do rozsáhlé rekonstrukce a postupně mu věnoval značnou část svého času i energie.
Nezůstal přitom jen u role investora, který kontroluje práci ostatních. Do oprav se zapojuje vlastníma rukama, věnuje se stavebním pracím a navrhuje podobu interiérů. Zajímá ho architektura, materiály i celková atmosféra prostoru. V areálu se snaží propojit rustikální styl s prvky připomínajícími středomořské prostředí. Podle profilu zveřejněného v září 2026 už zde funguje hotel s osmi pokoji, zatímco rozvoj dalších částí a plánované restaurace se potýkal se stavebním řízením a památkovou ochranou.
Maxa sám popisuje fyzickou práci jako další způsob, jak zůstat v kondici. V létě prý tráví na stavbě dlouhé hodiny a práci mezi řemeslníky bere téměř jako sport. Zpěvák, kterého si mnozí pamatují z koncertních pódií, tak dnes střídá mikrofon s nářadím a hudební nápady s návrhy interiérů. Zároveň dál podniká a hotel postupně rozšiřuje. Zdá se, že klidný život bez nových plánů by mu příliš nevyhovoval.
Rodinu má velkou, partnerku ale nehledá za každou cenu
V soukromí je Martin Maxa otcem tří dětí. Na oslavě pětašedesátin v březnu 2026 se objevil také jeho syn Ivoš, který se věnuje malování, fotografování a vystudoval filmařinu. Zpěvák tak má v rodině dalšího člověka, který zdědil jeho zájem o umění. Na oslavě se ukázal i jeho starší bratr Láďa, jenž ho kdysi přivedl ke kytaře a zpívání.
Co se vztahů týče, Maxa řekl, že žije sám se třemi kočkami z útulku a samota mu nevadí. Po dlouholetém vztahu, který skončil před několika lety, neměl potřebu za každou cenu hledat novou partnerku. Neznamená to však, že by se lásce uzavřel. Pokud by potkal ženu, s níž by si opravdu rozuměl, ničemu by se nebránil.
Pozdější profil z podzimu 2026 ho spojuje s houslistkou Jolanou Szajewskou, která s ním spolupracuje a podílí se také na provozu hotelu. Jeho partnerský život tak není ve veřejných zdrojích popisován zcela jednotně. Jisté je především to, že o své soukromí pečuje a nerad se nechává svazovat očekáváními okolí.
Zdroje článku:
blesk.cz, vipzivot.cz, expres.cz, nespechej.cz
Autor článku:
Lída Kropáčková