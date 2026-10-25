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Opilý výtržník napadal kolemjdoucí na náměstí Republiky, zaútočil i na policistu

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Policisté na začátku října zadrželi devětadvacetiletého cizince, který na náměstí Republiky napadal náhodné kolemjdoucí. Při zákroku zaútočil také na jednoho z policistů.
Opilý výtržník napadal kolemjdoucí na náměstí Republiky, zaútočil i na policistu

Opilý výtržník napadal kolemjdoucí na náměstí Republiky, zaútočil i na policistu

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 07:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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