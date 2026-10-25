Opilý výtržník napadal kolemjdoucí na náměstí Republiky, zaútočil i na policistu

Opilý výtržník napadal kolemjdoucí na náměstí Republiky, zaútočil i na policistuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Opilý výtržník napadal kolemjdoucí na náměstí Republiky, zaútočil i na policistuZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 25.10.2026 07:57
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