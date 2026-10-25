Xbox dostane kapesní ovladač, váží jen 100 gramů a vejde se do kapsy. Cílí na děti a hráče na cestách, cena překvapí

Čísla mluví jasně: oproti běžnému Xbox Wireless Controlleru, který stojí 1 599 Kč, je Nano o 370 Kč levnější, tedy přibližně o 23 %. U oficiálního příslušenství od Microsoftu je to poměrně neobvyklé – nový ovladač je menší, lehčí a zároveň levnější. Kapesní rozměry přitom nejsou jen redakční nadsázkou. Microsoft na produktové stránce sám uvádí, že je ovladač „stvořený pro každou kapsu“. Cílí především na děti, hráče s menšíma rukama, rodinné hraní a ty, kteří chtějí ovladač snadno přenášet v batohu a hrát přes Bluetooth na mobilu, tabletu, počítači nebo kompatibilní chytré televizi. V Česku má být dostupný od 3. listopadu 2026.
Co přesně za 1 229 Kč dostanete
Nano nabízí základní herní ovládací prvky známé z klasického Xbox ovladače: dvě analogové páčky, směrový kříž (D-pad), čtyři akční tlačítka, horní tlačítka bumper, triggery a systémová tlačítka. Navíc má programovatelné tlačítko Action Button, které lze nastavit například pro pořizování snímků obrazovky, nahrávání videa nebo další zkratky. O napájení se stará dobíjecí lithium-iontová baterie, kterou lze nabíjet přes USB-C.
V balení ale nenajdete kabel USB-C. Microsoft navíc zatím neuvádí konkrétní výdrž baterie v hodinách. V oficiálních specifikacích pouze upozorňuje, že se výdrž může výrazně lišit podle připojených sluchátek a dalšího příslušenství i podle způsobu používání. Pro srovnání, běžný Xbox Wireless Controller napájený dvěma AA bateriemi nabízí podle Microsoftu výdrž až 40 hodin. U modelu Nano tak zatím není možné spolehlivě určit, jak dlouho vydrží na jedno nabití.
Kompromisy, o kterých se moc nemluví
Malé rozměry a nízká hmotnost mají i své nevýhody. V dostupných specifikacích modelu Nano není uveden 3,5mm konektor pro připojení headsetu, který Microsoft u standardního Xbox ovladače výslovně zmiňuje. To samo o sobě ještě není definitivním potvrzením, že Nano tento konektor nemá, ale před nákupem se vyplatí ověřit jeho konektivitu.
Podle sekundárního zdroje, který cituje oficiální účet Xbox DACH, ovladač navíc nepodporuje vibrace. Pokud se tato informace potvrdí, půjde o citelný kompromis: při hraní nebude k dispozici vibrační odezva, na kterou jsou hráči zvyklí u běžných ovladačů.
Microsoft také ve zveřejněných specifikacích nezmiňuje analogové páčky s Hallovým senzorem ani jinou technologii, která by měla omezovat riziko takzvaného driftu, tedy samovolného pohybu páčky. Zdá se, že výrobce dal přednost malým rozměrům, nízké hmotnosti, snadnému používání a dostupné ceně před pokročilými funkcemi.
Pro koho je to problém a pro koho ne? Dítě hrající Minecraft na tabletu si absence vibrací možná ani nevšimne. Dospělý hráč, který je zvyklý na plnohodnotný ovladač DualSense s haptickou odezvou, rozdíl pravděpodobně pocítí.
Jak si stojí vedle konkurence
Na trhu s kompaktními ovladači od výrobců konzolí není mnoho přímých konkurentů. Jednotlivé modely navíc cílí na trochu jiné použití.
- Nintendo Joy-Con – jednotlivé ovladače váží přibližně 49 a 52 gramů, takže jsou ještě lehčí než Nano. Nabízejí HD Rumble a Nintendo uvádí výdrž přibližně 20 hodin. Jsou ale navržené především pro konzole Nintendo Switch, nikoli jako univerzální Bluetooth gamepad.
- Sony DualSense – váží přibližně 280 gramů, tedy téměř třikrát více než Nano. Sony nenabízí přímý ekvivalent v podobně malém provedení a místo toho sází na plnohodnotný ovladač s adaptivními triggery a haptickou odezvou.
- Běžný Xbox Wireless Controller – nabízí standardní ergonomii, 3,5mm konektor pro headset a napájení dvěma AA bateriemi s deklarovanou výdrží až 40 hodin. Je ale větší a dražší.
Nano se tak od běžných konzolových ovladačů odlišuje především velikostí a zaměřením na mobilní hraní. Jeho výhodou není větší množství funkcí, ale možnost vzít si malý ovladač s sebou a používat ho i mimo obývák.
Česká cena versus Polsko a širší kontext
Zajímavé je srovnání s polským Microsoft Store, kde Nano stojí 214,99 zlotého. Při orientačním kurzu 5,57 Kč za zlotý vychází cena na přibližně 1 198 Kč. Česká cena 1 229 Kč je tedy vyšší jen asi o 31 Kč. V tomto případě se ceny na českém a polském trhu výrazně neliší.
V USA Microsoft plánuje také propagační nabídky, v nichž se má Nano spojit například se dvěma měsíci předplatného Game Pass Ultimate pro nové členy. Další akce mají zahrnovat spolupráci s vybranými televizemi Samsung a platformou Meta Quest. Tyto nabídky naznačují, že Microsoft nechce Nano prezentovat pouze jako příslušenství ke konzoli Xbox, ale také jako ovladač pro hraní prostřednictvím dalších zařízení a služeb.
Pro koho Nano dává smysl, a pro koho ne
Microsoft na Xbox Wire zdůrazňuje, že ovladač je „skvělý pro menší ruce“ a má umožnit hraní celé rodině. Mezi uváděnými hrami jsou například Minecraft, Grounded a Bluey’s Happy Snaps, tedy tituly vhodné i pro rodinné hraní, nikoli jen pro náročné kompetitivní hráče.
Nano tak může být dobrou volbou pro dítě, které se s gamepadem teprve seznamuje, pro rodiče hledající druhý levnější ovladač k rodinnému hraní nebo pro hráče, kteří chtějí hrát na telefonu či tabletu. Díky malým rozměrům se hodí také na cesty.
Naopak nejde o jednoznačnou náhradu klasického Xbox Wireless Controlleru pro dospělé, kteří hrají několik hodin v kuse. Zatím chybějí nezávislé testy, které by podrobně hodnotily pohodlí ovladače při dlouhodobém používání v dospělých rukou. Microsoft jej ostatně prezentuje především jako kompaktní ovladač pro menší ruce a mobilnější způsob hraní.
Předobjednávky v českém Microsoft Store jsou podle dostupných informací spuštěné a zahájení prodeje je plánováno na 3. listopadu 2026. Za 1 229 Kč jde o cenově dostupnější alternativu ke klasickému Xbox ovladači. Největší smysl bude dávat hráčům, kteří ocení malé rozměry a přenosnost a jsou ochotni přijmout případná omezení ve výbavě.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík