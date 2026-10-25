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Xbox dostane kapesní ovladač, váží jen 100 gramů a vejde se do kapsy. Cílí na děti a hráče na cestách, cena překvapí

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Microsoft začal přijímat předobjednávky na ovladač Nano pro Xbox, dlouhý něco přes 12,7 cm, který váží 99 gramů a v českém Microsoft Store stojí 1 229 Kč.
Kapesní ovladač Nano pro Xbox

Kapesní ovladač Nano pro Xbox

Zdroj: Microsoft
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 25.10.2026 07:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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