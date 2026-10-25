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Petr Štěpánek vzkázal Čechům, ať přestanou brblat. S Adamovskou viděli, jak žije 98 % planety, a změnilo jim to pohled na svět

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Herec Petr Štěpánek v podcastu popsal, jak mu návštěva Indie přenastavila měřítko problémů, a proč by si Češi měli přestat stěžovat.
Zlata Adamovská a Petr Štěpánek

Zlata Adamovská a Petr Štěpánek

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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