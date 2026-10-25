Petr Štěpánek vzkázal Čechům, ať přestanou brblat. S Adamovskou viděli, jak žije 98 % planety, a změnilo jim to pohled na svět

Petr Štěpánek vzkázal Čechům, ať přestanou brblat. S Adamovskou viděli, jak žije 98 % planety, a změnilo jim to pohled na světPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zlata Adamovská a Petr ŠtěpánekZdroj: Nextfoto
Článek byl publikován 25.10.2026 08:00
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Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
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