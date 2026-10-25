Střecha z ocelových lan průmyslových lanovek, prohlídky zimáku odhalí i další zajímavosti

„Během prohlídky se návštěvníci dozvědí spoustu zajímavostí o hokeji, fungování profesionálního klubu i každodenním provozu stadionu. Ukážeme jim ale také, jak pozoruhodnou stavbou plzeňský zimní stadion je,“ přibližuje Jan Fait, průvodce organizace Plzeň – TURISMUS.
Zajímavostí je například unikátní střešní konstrukce. Při její stavbě využili dělníci ocelová lana ze zrušených průmyslových lanovek v Ejpovicích, které sloužily tamnímu železnorudnému závodu. „Přilehlý pavilon bývalé restaurace zase připomíná slavné Expo 58 v Bruselu. A málokdo ví, že materiál z původních tribun posloužil při budování hráze vodní nádrže České údolí. I takové příběhy během prohlídek odhalujeme,“ doplnil Fait.
Návštěvníci si během prohlídky také vyzkouší, jaký je pohled na ledovou plochu z trestné lavice nebo ze skyboxů, a nahlédnou i do rolbovny, odkud vyjíždí technika zajišťující úpravu ledu. Prohlédnou si také šatnu hostujícího mužstva. Největším lákadlem však bude možnost vstoupit do šatny domácího A-týmu HC Škoda Plzeň a navštívit zázemí kustodů, kteří se starají o výstroj a vybavení hráčů.
Sraz účastníků je vždy před vchodem do VIP GOLD ze Štefánikova náměstí, nedaleko sochy hokejistů. Vstupenky lze zakoupit online prostřednictvím portálu Plzeňská vstupenka nebo osobně v Turistických informačních centrech Visit Plzeň vedle radnice a u hlavního nádraží.
První termíny prohlídek budou v pondělí 2. a 9. listopadu, dále pak 14., 16., 21. a 23. listopadu. Na ně pak navážou další v lednu, a to 16., 18., 23. a 25. ledna.
Stadion zažil přelomové události i požár
Zásadní moment plzeňské sportovní historie se začal psát 11. února 1950 na bývalém Dobytčím trhu, kde vyrostl otevřený zimní stadion s umělou ledovou plochou. Ten den se uskutečnil také první přátelský hokejový zápas mezi Plzní a Prešovem. O rok později už Západočeši hráli v první lize.
Hokej se stal v Plzni fenoménem a hráče povzbuzovaly tisíce fanoušků, jejichž počty pravidelně přesahovaly 10 tisíc. Postupem času bylo potřeba herní plochu razantně přebudovat. V letech 1966 až 1970 vznikla podle projektu Vladimíra Urbance, Pavla Janečka a Ladislava Švábka krytá hala. Roku 1972 na konstrukčně pozoruhodnou budovu navázala prosklená kruhová restaurace, kde nyní funguje Muzeum her. Prostor před stadionem doplnila také tematická socha hokejového útočníka a brankáře od sochaře Vítězslava Eibla.
Postupem let se dočkala renovace také samotná hrací plocha. Staré trubky nahradily nové a místo chladící směsi solanky v nich začal proudil čpavek. Pořádně zabrat dostal stadion 31. března 1992, kdy Plzeň v semifinále porazila Vítkovice 5:3 a postoupila do finále federální ligy. Bouřlivé oslavy se však změnily v naprostý chaos. Od světlice jednoho z fanoušků vzplála pytlovina zavěšená u stropu stadionu, která tam byla kvůli lepší akustice při koncertech.
„Myslím, že tam někdo do mikrofonu hlásil, aby lidé pomalu odcházeli. Všichni jsme ale stáli a koukali, co se bude dít. Postupně začala pytlovina padat. Chytla půlka stadionu a začal chaos. Byl tam dým, lidé nemohli dýchat, a tak rozbili okna, aby se mohli nadechnout. My jsme se uklidili do kabiny a když jsme po 20 minutách vylezli, tak nebylo přes kouř nic vidět. Mysleli jsme si, že nebudeme mít zimák k dispozici pro finále, ale nakonec se to podařilo uklidit,“ tak vzpomínal hokejista a dnešní generální manažer klubu Martin Straka ve vysílání České televize v rámci pořadu Momenty play off.
Oheň silně poškodil časomíru a další zařízení na stadionu. Celý den se v Plzni hlásili dobrovolníci, kteří chtěli pomoci s odstraňováním škod. S bezplatnou pomocí přispěchaly firmy spjaté s regionem. Viníkem požáru byl devětatřicetiletý muž, jeho stíhání však zastavila prezidentská amnestie.
Postupem let se musela řešit hlavně otázka kapacity a před místy k stání dostaly přednost sedačky. Dnes je kapacita stadionu, který od roku 2019 nese název Logspeed CZ Aréna, 7 536 diváků.