Vlastní zázvor lze pěstovat doma po celý rok. Jednoduchý postup přinese bohatou úrodu i úplným začátečníkům

Zázvor je nejen lahodný, ale i léčivý. Použít se dá na čaj, ale i na maso, do buchet a osvěžujícího nápoje. Nekupujte zázvor, vypěstuje si ho doma.
Lahodný zázvor obohatí svou chutí nápoje, ale i jídla. Má lehce pikantní a citronovou chuť, se kterou v kuchyni dokážete zázraky. Zázvor není žádnou novinkou, oblíbili jsme si ho především v zimním období, kdy ho využíváme na čaj při horečkách či nachlazení. Jen málo lidí ale ví, že zázvor si lze vypěstovat i doma, a tak už za něj neutrácet peníze. Pěstování tohoto chutného kořene není složité, prozradíme vám, jak jednoduše na to. Kupte jeden kořen a zbytek vypěstuje
V obchodě kupte jeden zázvor, ze kterého vypěstuje spoustu jiných. Vyberte takový, který má přibližně deset centimetrů a má na sobě několik výčnělků – pupeny. Vyhněte se těm, které jsou škaredé nebo vyschlé. Ale pozor, nesmí to být podobné klíčky, jako jsou u brambor. Vyberte kus, který má pupence, nikoliv klíčky. Fotografie: Pixabay
Jakmile koupíte správný zázvor, bude na řadě klíčení v domácích podmínkách. Pokud chcete pěstování urychlit, doporučujeme vzít kelímek od jogurtu, vytvořit do něj odtokové díry jako u květináče, nasypat dovnitř přibližně tři centimetry univerzálního substrátu a zasadit do něj koupený kořen zázvoru. Připravený zázvor umístěte do mikrotenového pytlíku a hlínu udržujte stále vlhkou. Jakmile se sáček zapaří, pusťte ke kelímku vzduch, aby obsah neshnil. Přibližně za tři týdny se objeví klíčky.
Vhodný substrát a květináč pro zázvor
Zázvor potřebuje ke svému bohatému růstu dostatek místa. Takže pokud použijete pro jeden zázvor desetilitrový květináč, který je široký, rozhodně neuděláte nic špatně. Za šest měsíců se tak rozroste, že ho budete chtít přesazovat. Květináč by měl mít dostatečně velké drenážní otvory, aby přebytečná voda měla kam odtékat a kořeny neuhnívaly. Pod květináčem by měla být miska, kterou budete pravidelně kontrolovat a přebytečnou vodu odlévat pryč. Fotografie: Pixabay
Půdu zvolte takovou, která je dokonale propustná a obsahuje i kokosové vlákno. Nyní do substrátu vytvořte přibližně deset centimetrů hlubokou jamku a zázvor do ní zasaďte. Kousek kořene s oddenkem by měl vyčnívat ze substrátu. Připravený kořen umístěte na teplé místo, kde není průvan, ani občasný chlad. Teplota by měla být stálá. Jednou za týden doporučujeme zázvor přihnojit organickým hnojivem a jednou za měsíc nasypat do květináče trochu bohatého kompostu. Péče o lahodný zázvor
Z kořene začnou postupně vyrůstat zelené oddenky – výhonky, což je dobře. Rostlinu pravidelně zalévejte a nenechávejte substrát vyschnout. Udržujte ho vlhký, ale nikoliv mokrý. Jak jsme již zmínili, za šest měsíců (ale i dříve) můžete sklízet bohatou úrodu. Doma vypěstovaný zázvor je mnohem šťavnatější než ten koupený v supermarketu. Fotografie: Pixabay
Nejlepší je, že nemá ani tak silnou slupku, takže ho není potřeba tolik loupat. Dokonce ho můžete jen pořádně umýt a využít se slupkou. Dopřát si ho můžete na čaj v zimní sezóně, kdy vám pomůže od rýmy. Nebo ho můžete nastrouhat do mrkvového salátu či do vynikajícího koláče. A pokud budete mít horečku, dopřejte si hrnek zázvorového čaje. Během několika minut dokáže snížit teplotu.
Zdroj: GardeningKnowHow
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Pěstování zázvoru doma zvládne i naprostý laik. Mějte bohatou úrodu po celý rok bez ohledu na roční období appeared first on BydlímeÚtulně.cz.