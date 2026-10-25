NHL po noci: Pastrňák dorovnal Bergerona, Kučerov překonal Stamkose a Toronto smetlo McDavidův Edmonton

V nočním programu NHL se odehrálo dvanáct utkání a několik z nich přineslo milníky, které překračují běžné výsledkové zpravodajství. Pastrňák pokračuje v cestě klubovými dějinami Bostonu, Kučerov už je historickou jedničkou Tampy v počtu bodů a Toronto dokázalo zastavit rozjetý Edmonton nečekaně vysokým vítězstvím.
Z českého pohledu potěšil také Lukáš Dostál, který vychytal vítězství Anaheimu nad Philadelphií, a Adam Klapka s asistencí v Calgary. Pojďme postupně projít všechny zápasy.
Boston – San Jose 6:4. Pastrňák vyrovnal Bergerona
David Pastrňák zaznamenal svůj 427. gól za Bruins a dotáhl se na Patrice Bergerona na třetím místě historického pořadí střelců Bostonu. Jeho branka byla přitom důležitá i pro samotný zápas. Krátce po návratu z trestné lavice vyrovnal na 3:3, když se prosadil střelou z pravého kruhu.
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Boston a San Jose po dvou třetinách remizovaly 2:2 a Sharks se ve třetí části dostali do vedení. Bruins však dokázali odpovědět čtyřmi góly. Rozhodující obrat podpořil také James Hagens a Boston vyhrál 6:4. Domácí bodovali poosmé v řadě a sedm z posledních osmi zápasů vyhráli.
Philadelphia – Anaheim 4:5. Carlsson se připomněl klubu, který ho chtěl získat
Anaheim otočil utkání, v němž prohrával 0:2, a zvítězil 5:4. Velkou pozornost přitahoval Leo Carlsson, jemuž Philadelphia v létě nabídla pětiletý kontrakt za 90 milionů dolarů. Ducks nabídku dorovnali a nechali si ho. Carlsson teď proti Flyers vstřelil gól a přidal asistenci u vítězné přesilovkové branky Becketta Senneckeho.
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Český brankář Lukáš Dostál zastavil 28 střel a pomohl Anaheimu ukončit sérii pěti porážek. Matvej Mičkov za domácí skóroval dvakrát, ale Philadelphia přišla o svou třízápasovou vítěznou šňůru.
Edmonton – Toronto 2:7. Dva góly Draisaitla na Maple Leafs nestačily
Po historickém McDavidově startu sezony přišla pro Edmonton tvrdá připomínka, že produktivita hvězd nevyřeší všechno. Toronto vyhrálo na ledě Oilers 7:2 a rozložilo jejich obranu několika rychlými kombinacemi. William Nylander skóroval dvakrát, přičemž druhým gólem dosáhl hranice 300 branek v NHL. Anthony Stolarz předvedl 30 zákroků.
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Connor McDavid přidal dvě asistence a prodloužil bodovou sérii od začátku sezony na jedenáct utkání, Leon Draisaitl vstřelil oba góly domácích. Výsledek je však varováním, že ani mimořádná ofenzivní forma jejich dvojice nemusí stačit, když Edmonton inkasuje sedmkrát. Toronto vyhrálo počtvrté za sebou.
Ottawa – New York Rangers 7:4. Bathersonův hattrick rozhodl
Drake Batherson dal tři góly a přidal asistenci při vítězství Ottawy nad Rangers 7:4. Domácí začali ve velkém tempu, rychle si vypracovali náskok a soupeře dlouho drželi v pozici dotahujícího mužstva. Rangers se ale několikrát přiblížili na rozdíl jediné branky a utkání dokázali zdramatizovat.
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Jake Sanderson zaznamenal gól a dvě asistence. Ottawa rozhodla až v závěru, kdy dvakrát skórovala do prázdné branky. Batherson tak uzavřel čtyřbodový večer hattrickem, který se stal jedním z nejvýraznějších individuálních výkonů programu.
Pittsburgh – Nashville 3:2 po prodloužení. Crosby připravil pozdní vyrovnání
Nashville mířil k vítězství 2:1, jenže Rickard Rakell vyrovnal pouhých 66 sekund před koncem základní hrací doby po přihrávce Sidneyho Crosbyho. V prodloužení pak Ville Koivunen rozhodl střelou z prostoru mezi kruhy a Pittsburgh zvítězil 3:2.
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Významný historický kontext měla také Crosbyho asistence: v počtu přihrávek za jediný klub dorovnal Raye Bourquea. Penguins tak zachránili zápas, který se dlouho vyvíjel nepříznivě. Nashville nepomohlo ani 34 zákroků Juuseho Sarose.
Washington – Buffalo 4:3 po prodloužení. Tuch rozhodl proti bývalému klubu
Alex Tuch, který v létě přešel z Buffala do Washingtonu, prožil mimořádně symbolický večer. Capitals po první třetině prohrávali 0:2, ale dokázali se vrátit do utkání. Tuch vstřelil dva góly, přičemž ten druhý padl v čase 63:42 a rozhodl prodloužení.
Dylan Strome přidal dvě branky a významně pomohl otočit skóre. Buffalo sice vybojovalo bod, ale po nadějném úvodu nedokázalo uhlídat útočníka, kterého ještě nedávno mělo ve vlastní sestavě.
VIDEO Carolina – St. Louis 4:0. Kočetkov vyhrál posedmé ze sedmi startů
Carolina uspěla na ledě St. Louis jasně 4:0 a velkou zásluhu na tom měl Pjotr Kočetkov. Ruský brankář zastavil všech 24 střel Blues a připsal si další čisté konto. V úvodu sezony tak vyhrál všech sedm zápasů, do nichž nastoupil.
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Hurricanes rozhodli zejména ve druhé třetině, kdy soupeři vstřelili tři góly. Pro St. Louis šlo o nepříjemný večer, během něhož nenašlo recept na Kočetkova ani způsob, jak zastavit efektivní útok hostů.
New Jersey – Los Angeles 3:1. Kings vystřelili jen třináctkrát
New Jersey přehrálo Los Angeles 3:1 a zaujalo především obrannou prací. Devils dovolili soupeři pouhých třináct střel na branku, což je v NHL mimořádně nízké číslo. Nešlo tedy jen o vítězství díky brankáři; domácí dokázali významně omezit samotný počet nebezpečných situací.
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Arsenij Gricjuk se prosadil už v pátém zápase za sebou. Devils zvítězili potřetí v řadě a potvrdili, že jejich současná forma nestojí jen na jednom úspěšném střelci, ale také na týmové organizaci.
Columbus – Vegas 2:1 po prodloužení. Fantilli ukončil přesilovkové trápení
Columbus porazil Vegas 2:1 po prodloužení, které Adam Fantilli rozhodl už po 59 sekundách při početní výhodě. Blue Jackets tím symbolicky ukončili sérii 22 nevyužitých přesilových her a právě v nejdůležitější chvíli dokázali speciální formaci proměnit v rozhodující zbraň.
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Za Vegas skóroval český útočník Tomáš Hertl. Jeho zásah ale Golden Knights k vítězství nestačil. Columbus získal důležité body po těsném zápase, v němž o všem rozhodla jediná povedená přesilovková akce.
Utah – Tampa Bay 5:4 po prodloužení. Kučerov přepsal historii, Vejmelka slavil
Nikita Kučerov získal 1 138. bod kariéry a stal se nejproduktivnějším hráčem historie Tampy Bay. Asistencí při gólu Braydena Pointa překonal Stevena Stamkose, který v dresu Lightning nasbíral 1 137 bodů. Tampa ale velký milník nedokázala proměnit ve vítězství.
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Lightning vedli 3:1 a později 4:2, jenže Utah ztrátu smazal. Dmitrij Simašev vstřelil první dva góly své kariéry v NHL, přičemž ten druhý padl v prodloužení v čase 61:44. Český brankář Karel Vejmelka přispěl 28 zákroky. Mammoth zvítězili 5:4 a připravili Kučerovovi poněkud hořký rekordní večer.
Calgary – Detroit 4:1. Klapka asistoval při vítězství Flames
Calgary porazilo Detroit 4:1 a vyhrálo potřetí za sebou. Joel Farabee zaznamenal gól a dvě asistence, zatímco brankář Devin Cooley zastavil 28 střel. Flames proměnili obě své přesilovky a ve druhé třetině si vytvořili rozhodující náskok.
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Českou stopu zajistil Adam Klapka, který přihrál Farabeemu na úvodní branku utkání. Detroit sice zásluhou Andrewa Coppa vyrovnal, ale následně inkasoval od Zaynea Parekha, Ryana Stromea a Matveje Gridina. Red Wings tak přišli o šestizápasovou bodovou sérii.
Seattle – Minnesota 1:5. Kaprizov skóroval už po 26 sekundách
Minnesota vstoupila do zápasu fantasticky: Kirill Kaprizov se prosadil už po 26 sekundách. Seattle sice v první třetině vyrovnal zásluhou Berklyho Cattona, jenže druhou část zcela ovládli hosté. Blake Coleman, Olli Määttä a Joel Eriksson Ek postupně vytvořili rozhodující náskok.
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Coleman pak ve třetí třetině přidal gól do prázdné branky a Minnesota vyhrála 5:1. Jesper Wallstedt pomohl 23 zákroky, Kaprizov měl gól a asistenci a hosté přerušili dvouzápasovou sérii porážek. Seattle nedokázal po vyrovnání zachytit nápor Wild v prostřední části utkání.
Česká stopa a hlavní příběh noci
David Pastrňák posunul své místo v historii Bostonu, Lukáš Dostál vychytal výhru Anaheimu, Adam Klapka asistoval za Calgary, Tomáš Hertl skóroval za Vegas a Karel Vejmelka pomohl Utahu k dramatickému obratu nad Tampou. Z pohledu individuálních historických milníků ale noc patřila především Pastrňákovi a Nikitu Kučerovovi.
Výraznou týmovou odpověď navíc předvedlo Toronto: Edmonton sice má mimořádně produktivního Connora McDavida a Leona Draisaitla, ale sedmigólová porážka ukazuje, že jeden z hlavních favoritů musí řešit mnohem víc než ofenzivu. Právě tenhle rozdíl mezi výkony hvězd a spolehlivostí týmu může být užitečný pro další sledování Oilers.
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Zdroje: Vše o sportu [ 1 ], NHL.com – Výsledky programu 24. října 2026 [ 2 ], CBS Sports / AP – Boston 6:4 San Jose, Pastrňákův milník [ 3 ], NHL.com – Kučerovův rekord a vítězství Utahu nad Tampou [ 4 ], Toronto Maple Leafs – Recap Leafs at Oilers [ 5 ], CBS Sports / AP – Anaheim 5:4 Philadelphia [ 6 ], Ottawa Senators – Batherson's hat trick in win over Rangers [ 7 ], NHL.com – Penguins 3:2 Predators, Koivunen rozhodl v prodloužení [ 8 ], Buffalo Sabres – Capitals 4:3 Sabres po prodloužení [ 9 ], NHL.com – Flames 4:1 Red Wings [ 10 ], NHL.com – Oficiální zápis Minnesota 5:1 Seattle [ 11 ].