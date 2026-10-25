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NHL po noci: Pastrňák dorovnal Bergerona, Kučerov překonal Stamkose a Toronto smetlo McDavidův Edmonton

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Dvanáct zápasů NHL přineslo další velkou noc. David Pastrňák vstřelil 427. gól za Boston a vyrovnal Patrice Bergerona, Nikita Kučerov překonal bodový rekord Tampy a William Nylander dvěma brankami pomohl Torontu k překvapivému vítězství 7:2 v Edmontonu. Anaheim s Lukášem Dostálem ukončil sérii porážek, Adam Klapka asistoval při výhře Calgary a Minnesota nasázela pět gólů Seattlu. Nechyběly ani čtyři zápasy rozhodnuté v prodloužení a hattrick Drakea Bathersona.
NHL po noci: Pastrňák dorovnal Bergerona, Kučerov překonal Stamkose a Toronto smetlo McDavidův Edmonton

NHL po noci: Pastrňák dorovnal Bergerona, Kučerov překonal Stamkose a Toronto smetlo McDavidův Edmonton

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 25.10.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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