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Čipová karta nebo USB klíčenka s certifikátem dlouho platila za nejbezpečnější vstupenku […]
Tohle přihlášení do datovky má od ledna 2027 skončit. Češi si ho přitom platí sami
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 25.10.2026 07:15
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Zodpovime.cz funguje jako magazín plný rad a tipů, které usnadňují každodenní život. Obsah je rozdělený do různých oblastí – od zdraví, životního stylu a domácnosti až po peníze, vztahy nebo techniku. Články jsou psané srozumitelně a jednoduše, takže dokážou poradit jak s drobnými každodenními...Všechny články tohoto autora →
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