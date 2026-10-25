Otce Karla Gotta vytáčely ženy, které domů vodil: Rodinný spor se propsal do jednoho z nejznámějších hitů

Když muž se ženou snídá patří k písním, které s Karlem Gottem srostly mimořádně silně. V pozadí jejího vzniku přitom nebyla jen sázka na nový zvuk devadesátých let, ale i rodinné napětí, které zpěváka provázelo už od mládí.
Karel Gott patřil k lidem, jejichž profesní život znala veřejnost velmi dobře, do soukromí si ale pouštěl jen málokoho. Občas přesto vyprávěl příhody, které ukázaly i méně známou stránku jeho života. Na In-Lifestyle jsme si všimli, že za jedním z jeho oblíbených hitů se skrývá rodinná vzpomínka, v níž sehrál roli také Gottův otec. A nechyběla v ní ani poznámka, kterou si zpěvák zapamatoval na dlouhá léta.
Otec měl o synově budoucnosti jiné představy
Karel Gott starší si pro syna představoval jistější život. Karel se vyučil elektromontérem a nastoupil do ČKD, hudba ho ale táhla jinam. Nakonec se vydal cestou, která z něj udělala jednoho z nejznámějších českých zpěváků. Jeho rozhodnutí neznamenalo, že by se rodinné vztahy úplně přerušily, v některých věcech se však otec se synem rozcházeli.
Jednou z nich byl i zpěvákův milostný život. Gott si občas přivedl domů ženu, která jeho otci zřejmě příliš nesedla. A tehdy prý přicházela otázka, kterou si Karel zapamatoval: „
Ale s touhle nebudeš zítra snídat?“ Byl to docela výstižný způsob, jak dát najevo pochybnosti o synově výběru partnerky.
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Gott později podle
Novinek vyprávěl, že tuto příhodu pověděl Karlu Šípovi. Ten v ní našel námět pro píseň Když muž se ženou snídá. Nešlo tedy jen o dodatečné hledání významu v textu. Sám zpěvák popsal, odkud se nápad vzal. Z rodinné poznámky vznikla píseň
Hudbu k Když muž se ženou snídá složil Pavol Habera, text napsal již zmíněný Karel Šíp. Skladba vyšla v roce 1992 na stejnojmenném albu. Gott tehdy spolupracoval i s mladšími autory a jeho repertoár se proměňoval. Vedle Habery se na desce podílel například Ondřej Soukup.
Píseň ale není převyprávěním rodinné hádky. Z otcovy poznámky si bere především představu, že společná snídaně může znamenat víc než noc strávenou ve dvou. Ráno už člověk nemusí nic předstírat a může se ukázat, jestli chce s druhým zůstat i ve chvíli, kdy pomine první okouzlení.
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Šípův text stojí na obyčejné situaci. Dva lidé sedí u snídaně, den se teprve rozbíhá a oni by si přáli, aby ta chvíle ještě neskončila. Není potřeba velkých slibů ani dramatických vyznání. Stačí společné ráno, které může být pro vztah stejně výmluvné jako všechno, co mu předcházelo.
Hit, který si lidé pamatují dodnes
Album Když muž se ženou snídá obsahuje třináct skladeb, ale právě titulní píseň se výrazně zapsala do Gottova repertoáru. Haberova melodie a Šípův text se dobře doplňují a skladba oslovila i posluchače, kteří už zpěváka znali z jeho starších hitů. Oficiální video na kanálu
Supraphon bylo zveřejněno v roce 2012, dnes má přes 11 milionů zhlédnutí a lidé si k němu stále nachází cestu.
Když dnes píseň slyšíme, nemusíme znát nic z Gottova soukromí, abychom rozuměli jejímu tématu. Historka o jeho otci jí ale dodává konkrétní pozadí. Za názvem, který může znít jako obyčejný romantický obraz, se skrývá rodinná příhoda, kterou si zpěvák zapamatoval a po letech ji předal Karlu Šípovi. Ten z ní dokázal vytěžit námět na píseň, kterou si lidé s Karlem Gottem spojují dodnes.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Otce Karla Gotta vytáčely ženy, které domů vodil: Rodinný spor se propsal do jednoho z nejznámějších hitů byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.