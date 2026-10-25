Valve ukončilo výrobu svého legendárního VR headsetu a vyprodává poslední kusy se slevou 20 %. Až dojdou, už ho nekoupíte

Na oficiální hardwarové stránce Steamu se nově objevilo jednoznačné oznámení: „Valve Index is no longer being produced“ (
Valve Index se již nevyrábí). Headset, který se na trhu udržel více než sedm let a dlouho patřil mezi referenční zařízení pro PC virtuální realitu, se přestává vyrábět. Valve ale zároveň zdůrazňuje, že pro stávající majitele se nic nemění. Index zůstává podporovaný na Steamu i v platformě SteamVR. Nejde tedy o konec podpory, ale o ukončení výroby nových kusů.
Poslední skladové zásoby headsetů, ovladačů a příslušenství Valve prodává se slevou 20 %, a to do vyprodání zásob. Na jednoho zákazníka připadá maximálně jeden kus od každé nabízené položky.
Co přesně se dá koupit a za kolik
Důležitý detail, který lze snadno přehlédnout: Valve nenabízí kompletní sestavu jako jeden balíček. Na stránce věnované ukončení výroby výslovně upozorňuje, že jednotlivé komponenty prodává samostatně. Samotný headset měl původní cenu 499 dolarů. Po dvacetiprocentní slevě vychází na 399,20 USD, což podle kurzu ČNB odpovídá v orientačním redakčním přepočtu přibližně 8 630 Kč.
Pokud bychom stejnou slevu uplatnili na původní cenu kompletní sady, která činila 999 USD a zahrnovala headset, dva ovladače a dvě základnové stanice, dostali bychom se na 799,20 USD, tedy přibližně 17 280 Kč. Jde však pouze o orientační výpočet. Valve nezaručuje, že budou všechny komponenty současně dostupné. Kdo ještě nemá ovladače ani základnové stanice, nemusí být schopen sestavit kompletní soupravu z aktuální nabídky.
Hlavním prodejním kanálem zůstává Steam Store. Valve prodává svůj hardware pouze do podporovaných zemí a objednávky zpracovává prostřednictvím vlastního systému. Nepodařilo se nám ověřit, zda česká verze obchodu nabízí stejné ceny a skladové zásoby jako americká. Konečná cena v korunách se proto může lišit v závislosti na DPH, dopravě a aktuální nabídce.
Proč se Indexu říká legendární a kde už nestačí
Valve Index vyšel 28. června 2019. Více než sedm let na trhu bez přímého nástupce je v oblasti spotřební elektroniky neobvykle dlouhá doba. Čím si headset získal svou pověst?
- Obnovovací frekvence 80/90/120/144 Hz – v době uvedení nabízel režim až 144 Hz, což byla na tehdejším trhu významná přednost. I dnes jde o parametr, který není u všech headsetů samozřejmostí.
- Reproduktory umístěné mimo uši – zvuk se přenáší z reproduktorů umístěných těsně vedle uší, takže uživatele netlačí sluchátka a uši se tolik nezahřívají. Audio systém Indexu se dodnes řadí mezi jeho nejlépe hodnocené vlastnosti.
- Lighthouse tracking – externí základnové stanice využívají laserové sledování pohybu, které umožňuje velmi přesné určování polohy headsetu i ovladačů.
- Nativní DisplayPort 1.2 – obraz se přenáší přímo z grafické karty bez nutnosti komprese videa, která se používá u některých bezdrátových nebo USB-C řešení.
- Fyzické nastavení IPD – vzdálenost mezi čočkami lze mechanicky upravit posuvníkem, takže není nutné spoléhat pouze na softwarové nastavení.
Rozlišení 1 440 × 1 600 pixelů na každé oko už ale v roce 2026 nepředstavuje špičku. Meta Quest 3 nabízí 2 064 × 2 208 pixelů na oko, obnovovací frekvenci až 120 Hz a funguje také samostatně, bez připojení k počítači. Jeho běžná katalogová cena při uvedení činila 499,99 USD, aktuální cena se však může lišit. PlayStation VR2 nabízí rozlišení 2 000 × 2 040 pixelů na oko, při uvedení stálo 549,99 USD a po připojení kompatibilního adaptéru jej lze používat také s počítačem.
Index si oproti těmto konkurentům zachovává výhody v oblasti sledování pohybu pomocí základnových stanic, vysoké obnovovací frekvence a přímého přenosu obrazu přes DisplayPort. Zaostává však rozlišením a možnostmi pohodlného používání. Vyžaduje výkonný počítač, kabelové připojení a externí základnové stanice.
Pro koho má nákup ještě smysl
Rozhodující otázka zní: máte už základnové stanice a ovladače kompatibilní se systémem Lighthouse, nebo s virtuální realitou teprve začínáte?
Stávající majitel HTC Vive nebo Vive Pro je v ideální pozici. Headset Index je kompatibilní se základnovými stanicemi Lighthouse 1.0 i 2.0 a lze jej používat také se staršími ovladači HTC Vive Wand. Takový uživatel si může pořídit pouze headset za necelých 8 700 Kč a získat upgrade v oblasti zvuku, obnovovací frekvence i celkového uživatelského zážitku. Je však dobré počítat s tím, že rozlišení Indexu nemusí oproti některým starším headsetům představovat tak výrazný skok.
Index může stále dávat smysl také nadšencům do simulátorů. Závodní a letecké simulátory mohou těžit z vysoké obnovovací frekvence a přímého přenosu obrazu přes DisplayPort, přestože výsledný zážitek závisí také na výkonu počítače a konkrétní hře.
Nový kupující bez příslušenství je v úplně jiné situaci. Potřebuje headset, dva ovladače a základnové stanice, přičemž pro běžné použití se doporučují dvě. Pokud se mu podaří všechny potřebné komponenty sehnat, celková investice může přesáhnout 17 tisíc korun. Za tuto cenu ale získá hardware starý několik let, který navíc nelze používat samostatně bez počítače.
Pro takového uživatele podle nás dává větší smysl zvážit Meta Quest 3 nebo PS VR2. Obě zařízení nabízejí vyšší rozlišení a představují dostupnější cestu k moderní virtuální realitě. Quest 3 navíc funguje i bez počítače, zatímco PS VR2 je primárně určeno pro PlayStation 5 a při použití s PC vyžaduje kompatibilní adaptér.
Co bude dál s Valve a virtuální realitou
Valve v oznámení o ukončení výroby žádného přímého nástupce Indexu nepředstavilo. Platforma SteamVR funguje dál, headset zůstává podporovaný a technická podpora Valve bude i nadále řešit dotazy týkající se hardwaru.
Při případné koupi je ale vhodné ověřit také podmínky záruky a možnosti reklamace. U zařízení zakoupeného v Evropské unii se uplatňují příslušná spotřebitelská práva a zákonná odpovědnost prodávajícího za vady; jejich konkrétní rozsah závisí mimo jiné na tom, od koho a za jakých podmínek produkt koupíte.
Jak rychle se poslední skladové zásoby vyprodají, není jasné. Omezení počtu kusů na zákazníka může pomáhat předcházet hromadným nákupům, samo o sobě však nedokazuje, kolik zařízení ještě zbývá.
Kdo už má doma kompatibilní základnové stanice a hledá levnější cestu k headsetu Index, může na doprodej stále čekat zajímavá nabídka. Pro všechny ostatní jde spíše o konec jedné významné kapitoly historie PC virtuální reality než o jednoznačně výhodný nákup.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík