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Valve ukončilo výrobu svého legendárního VR headsetu a vyprodává poslední kusy se slevou 20 %. Až dojdou, už ho nekoupíte

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Valve oficiálně oznámilo konec výroby headsetu Valve Index. Zbývající kusy doprodává se slevou 20 %, a jakmile dojdou, nový kus už nikde neseženete.
Headset Valve Index

Headset Valve Index

Zdroj: Valve
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 25.10.2026 04:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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