Tulipány milují chladnější půdu, krokusům už dochází čas. Co ještě stihnete vysadit?

V zahradnictvích se teď dají pořídit cibuloviny za zlomek původní ceny. Jenže vyplatí se je koncem října ještě kupovat? U tulipánů není nad čím váhat, krokusy už naopak měly být nějakou dobu v zemi. A pak jsou tu hyacinty a okrasné česneky, kterým zbývá posledních pár vhodných týdnů. Pokud jste podzimní výsadbu dosud nestihli, nemusíte se jí vzdávat. Jen pozor na několik chyb, kvůli kterým se můžete na jaře místo záplavy květů dočkat prázdného záhonu. Nejdřív se podívejte na zem
Koncem října už bývají rána chladná a občas se objeví první přízemní mrazíky. To ale neznamená, že je na sázení pozdě. Rozhodující je stav půdy. Dokud není promrzlá a nezůstává dlouhodobě rozmáčená, můžete pokračovat ve výsadbě.
Vlhkost ověříte jednoduše. Naberte trochu zeminy do dlaně a stiskněte ji. Pokud se po rozevření ruky rozpadá nebo ji lze snadno rozdrobit, můžete pracovat. Jestliže zůstane mazlavá a lepí se na prsty, počkejte na sušší počasí. Zvlášť v těžké jílovité půdě by cibule mohly během zimy zahnívat.
A pozor na oblíbený zahrádkářský trik se štěrkem na dně jamky. Pokud okolní zemina špatně propouští vodu, několik centimetrů kamínků situaci nezachrání. Voda se může v jamce naopak hromadit. Mnohem účinnější je zlepšit propustnost celého záhonu nebo cibuloviny vysadit na mírně vyvýšené místo. Krokusy už měly být v zemi. Přesto ještě není všechno ztraceno
Krokusy jsou mezi jarními cibulovinami skuteční nedočkavci. Některé rozkvétají už v únoru, kdy zahrada teprve začíná procitat ze zimního spánku. Jejich hlízy se ideálně vysazují začátkem října, aby stihly před zimou dobře zakořenit. Pokud je ale máte stále doma, vysaďte je co nejdříve.
Hlízky ukládejte přibližně 5 až 8 centimetrů hluboko. Zajímavější než klasický záhon může být výsadba přímo do trávníku. Jen zapomeňte na pravidelné rozestupy. Hrst hlízek lehce rozhoďte po vybrané ploše a vysaďte je tam, kam dopadnou. Vzniknou nepravidelné skupinky, které budou na jaře připomínat přirozeně rozrostlý porost.
Pro tento způsob pěstování se hodí například krokus Tommasiniho. Na vhodném stanovišti se dokáže postupně rozšiřovat a vytvářet větší barevné plochy. Má to ovšem podmínku. Trávník nesmíte posekat, dokud listy krokusů přirozeně nezežloutnou. Předčasným sečením byste rostliny připravili o možnost doplnit zásoby pro příští rok. Květy krokusů se za slunečného počasí otevírají, zatímco za chladu a zatažené oblohy zůstávají často zavřené. Pokud je tedy chcete obdivovat v plné kráse, vyberte jim místo, kam na jaře dopadá dostatek slunce. Zdroj: Pixabay Hyacinty nekupujte jen podle barvy. Důležitější je stav cibule
Hyacinty patří k nejvoňavějším jarním květinám, ale při jejich nákupu se vyplatí trochu vybírat. Zvlášť nyní, kdy už cibule leží v obchodech několik týdnů. Sáhněte po pevných, nepoškozených kusech bez měkkých míst a známek plísně. Sesychající nebo zahnívající cibule raději nechte v regálu, i kdyby byly výrazně zlevněné.
Cibule vysazujte přibližně 10 až 15 centimetrů hluboko, podle velikosti. Hyacintům vyhovuje slunné až mírně přistíněné stanoviště a propustná zemina. Pokud je chcete mít blízko domu, umístěte je k chodníku nebo terase. Jejich vůně je natolik výrazná, že ji při jarním posezení určitě nepřejdete.
Možná jste si všimli, že hyacinty bývají v prvním roce po výsadbě mnohem mohutnější než v dalších sezonách. Není to nutně známka špatné péče. Cibule určené k prodeji jsou totiž profesionálně dopěstované do velikosti, která umožňuje vytvořit bohaté květenství. V zahradních podmínkách pak mohou další roky vykvétat řidčeji. Tulipány si na chladnější půdu rády počkají
U tulipánů je situace trochu jiná. Zatímco krokusy už potřebují být v zemi, tulipány můžete bez obav vysazovat ještě v listopadu. Pozdější výsadba má dokonce jednu výhodu. Chladnější půda pomáhá omezovat riziko některých houbových chorob, především plísně tulipánové.
Velké cibule sázejte zpravidla 10 až 15 centimetrů hluboko. Pokud máte lehkou, dobře propustnou půdu, můžete je umístit i o něco hlouběji. Hlubší výsadba může pomoci omezit nadměrné vytváření drobných dceřiných cibulek, není však zárukou pravidelného kvetení.
Zajímavé je také to, že ne všechny tulipány se na zahradě chovají stejně. Některé moderní velkokvěté odrůdy jsou vyšlechtěné především pro mimořádně efektní květy v první sezoně. V dalších letech však mohou slábnout nebo přestat kvést. Pokud nechcete každý podzim kupovat nové cibule, vyzkoušejte Darwinovy hybridy nebo některé botanické tulipány. Při vhodných podmínkách bývají vytrvalejší. A kam s nimi? Tulipány ocení místo, které v létě zůstává spíše suché. Právě proto se jim nemusí dlouhodobě dařit v záhonech s letničkami, které pravidelně a vydatně zaléváte. Cibule totiž po zatažení listů potřebují období klidu bez nadměrné vlhkosti. U tulipánů a hyacintů zpravidla platí, že větší, dobře vyzrálé cibule mají lepší předpoklady vytvořit silné květenství. Na obalech tulipánů se můžete setkat například s označením 11/12 nebo 12/+. Nejde o průměr, ale o obvod cibule v centimetrech. Pokud toužíte po reprezentativním záhonu hned první rok, vyplatí se tento údaj sledovat. Zdroj: Pixabay Okrasné česneky mají jeden problém. Dá se ale chytře zamaskovat
Kdo je někdy pěstoval, možná zjistil, že jejich pěstování má jeden drobný háček. U mnoha velkokvětých druhů začínají listy žloutnout ještě před rozkvětem nebo během něj. Zatímco nad záhonem se tyčí nádherná květenství, dole už rostlina nevypadá zrovna reprezentativně. Právě proto se okrasné česneky vyplatí vysazovat mezi trvalky, které jejich spodní část přirozeně zakryjí. Výborně se hodí kakosty, šanty nebo šalvěje hajní. Jejich listy postupně vytvoří zelené pozadí, nad kterým vyniknou kulovitá květenství.
Cibule větších druhů vysazujte přibližně 15 až 20 centimetrů hluboko, drobnější druhy mělčeji. Nejdůležitější je slunné stanoviště a dobře propustná půda. Zejména velkokvěté česneky nesnášejí dlouhodobé zimní přemokření. Pokud máte rádi netradiční zahradní dekorace, zkuste odkvetlé česneky ponechat na záhonu. Suché kulovité semeníky některých druhů vypadají zajímavě i během léta a dají se využít do suchých vazeb. Při ponechání semen ovšem počítejte s tím, že se některé druhy mohou samovolně vysemeňovat. V květináči můžete vysadit hned několik druhů najednou
Nemáte místo na další záhon? Pak zkuste takzvané lasagne z jarních cibulovin. Jde o vrstvenou výsadbu, při které se do jedné hlubší nádoby umístí několik druhů cibulovin s rozdílnou dobou kvetení. Nejníže přijdou větší cibule tulipánů, nad ně můžete umístit hyacinty a do horní vrstvy drobné krokusy. Mezi jednotlivými patry musí zůstat dostatek substrátu a cibule by neměly ležet přímo nad sebou. Každý druh přitom potřebuje odpovídající hloubku výsadby. Pro třípatrovou výsadbu se hodí květináč hluboký přibližně 30 až 40 centimetrů. V mělčím květináči totiž nemusí zbýt dostatek místa pro kořeny a jednotlivé vrstvy substrátu. Důležitá je také šířka nádoby. Čím více cibulí do ní plánujete umístit, tím větší prostor potřebují. Zdroj: Unsplash
Při správném výběru odrůd může nádoba kvést postupně od předjaří až do května. Jen nezapomeňte na odtokové otvory. Květináč bez možnosti odtoku přebytečné vody je pro přezimující cibuloviny až příliš rizikový. Za silných mrazů je navíc vhodné nádobu chránit před promrznutím. Zdroj info: Přírodní zahrady, Gardening Know How