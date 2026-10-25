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Tulipány milují chladnější půdu, krokusům už dochází čas. Co ještě stihnete vysadit?

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Dennívýzva
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V zahradnictvích se teď dají pořídit cibuloviny za zlomek původní ceny. Jenže vyplatí se je koncem října ještě kupovat? U tulipánů není nad čím váhat, krokusy už naopak měly být nějakou dobu v zemi. A pak jsou tu hyacinty a okrasné česneky, kterým zbývá posledních pár vhodných týdnů. Pokud jste podzimní výsadbu dosud nestihli, nemusíte se jí […]
Kdo by si nepřál mít takovou nádheru na zahradě?

Kdo by si nepřál mít takovou nádheru na zahradě?

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 25.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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