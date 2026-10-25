Kdo zasadí zimní česnek při teplotě půdy nad 15 stupňů, přijde o celou úrodu. Správné okno se na podzim rychle zavírá

Příprava záhonů na výsadbu zimního česneku již začala – jsou zbaveny plevelů, mírně prohnojeny a leckdy také překryty mulčem, který v půdě zadrží potřebnou vláhu. Ve které dny je však podle lunárního kalendáře vhodné česnek zasadit?
Výběr správné doby pro výsadbu
Při plánování harmonogramu
výsadby česneku je nezbytné vzít v úvahu klimatické podmínky. Klíčovým faktorem, který je třeba vzít v úvahu, je teplota. Při výsadbě česneku by se teplota vzduchu měla v ideálním případě pohybovat v rozmezí 5 až 7 stupňů Celsia, zatímco teplota půdy by se měla pohybovat kolem 14 až 15 stupňů Celsia. Tyto teplotní rozsahy poskytují optimální prostředí pro to, aby se stroužkům česneku před příchodem zimy vytvořil silný kořenový systém. Lunární fáze pro výsadbu zimního česneku
Lunární kalendář může být pro zahrádkáře a zemědělce cenným pomocníkem, protože zohledňuje fáze Měsíce. V říjnu 2023 zohledněte pro výsadbu zimního česneku tyto lunární fáze:
V první polovině října můžete česnek vysadit mezi 11. a 13. říjnem. Toto období se shoduje s lunární fází příznivou pro zakořenění. Navíc od 15. do 17. října je podle lunárního kalendáře také vhodná fáze pro výsadbu zimního česneku – tehdy prý lépe odolá mrazům. Rady pro pěstování zimního česneku
Vyberte si zimovzdorné odrůdy česneku, které jsou vhodné pro místní klima. Česneku se daří v dobře propustné a úrodné půdě. Zkypřete půdu a
doplňte ji organickou hmotou, například kompostem, abyste zlepšili její strukturu a obsah živin. Stroužky česneku sázejte špičkou nahoru a plochým koncem dolů. Ideální hloubka výsadby je asi 5 až 8 cm a podobná je i vzdálenost mezi stroužky. Mezi řádky pak ponechte 12 až 18 cm. Zdroj fotografie: Pixabay Pokud chcete mít jistotu, že se váš česnek zasazený na zimu opravdu správně uchytí a na jaře rychle vyraší, vezměte si na pomoc přírodu
Poté ještě jako bonus použijte vrstvu mulče, například slámy nebo listí, abyste česnek během zimy ochránili a potlačili plevel. Půdu udržujte trvale vlhkou, ale ne přemokřenou. Česnek vyžaduje pravidelnou zálivku, zejména v období sucha, aby se podpořila tvorba cibulek.
Hnojte vyváženým, pomalu se uvolňujícím hnojivem nebo kompostem brzy na jaře, když česnek začíná růst. Na podzim naopak další přísun živin určitě nedoporučujeme – zasazená zelenina si bohatě vystačí s tím, co má. A nezapomeňte tak na to, že na podzim je ten správný
čas pro regeneraci trávníku – neprošvihněte proto ideální termín.
https://youtu.be/NzuqA5DUmrE
Nedovolte, aby vám v záhonku rostl plevel a naučte se ho vyhubit efektivním a ekologickým způsobem
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři