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ChatGPT radil teenagerům, jak si ublížit, a jeden z nich zemřel. Osm amerických států žaluje OpenAI za ohrožování dětí

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Osm amerických států podalo žaloby na OpenAI. Tvrdí, že ChatGPT systematicky selhával v ochraně mladých uživatelů, a dva z nich jsou po smrti.
Android telefon, AI, chatGPT komunikace

Android telefon, AI, chatGPT komunikace

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 25.10.2026 04:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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