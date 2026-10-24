Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

ChatGPT nově umožní uzamknout citlivý obsah pomocí PINu nebo Face ID

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Funkce uzamknutí chatu míří do ChatGPT. Bezpečnostní funkce se tak rozšiřuji o další užitečnou. Vedle dočasného chatu, který uchovává konverzace pouze po omezenou dobu a...
ChatGPT nově umožní uzamknout citlivý obsah pomocí PINu nebo Face ID

ChatGPT nově umožní uzamknout citlivý obsah pomocí PINu nebo Face ID

Zdroj: GPT-Images
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 11:14

Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
Apple údajně chystá ještě větší HomeView, mohl by přinést 9palcový a robotické rameno
Apple údajně chystá ještě větší HomeView, mohl by přinést 9palcový a robotické rameno
Mapy toalet, bezpečný pohyb v noci a evidence majetku: Čerstvé aplikace pro Android a iOS
Mapy toalet, bezpečný pohyb v noci a evidence majetku: Čerstvé aplikace pro Android a iOS

Ve zkratce: Aplikace ITEMS 2 slouží k lokální evidenci majetku s možností zálohování a bezplatným limitem...

Hackeři ukázali jailbreak iPhonu 18 Pro, tohle tady dlouho nebylo
Hackeři ukázali jailbreak iPhonu 18 Pro, tohle tady dlouho nebylo

Restart, odemčení kódem a za zhruba dvě minuty plný přístup do systému. Bezpečnostní výzkumníci ze...

1Password pustí AI agenty k vašim heslům. Vidět je ale nebudou
1Password pustí AI agenty k vašim heslům. Vidět je ale nebudou

AI agenti toho zvládají čím dál víc, jenže na přihlašovacích údajích se často zaseknou. Aplikace 1Password...

Globální trh s chytrými telefony ve 3. čtvrtletí zaznamenal meziroční pokles o 20% a dostal se na nejnižší úroveň pro toto období za posledních 14 let
Globální trh s chytrými telefony ve 3. čtvrtletí zaznamenal meziroční pokles o 20% a dostal se na nejnižší úroveň pro toto období za posledních 14 let

Prodejům chytrých telefonů se v poslední době nedaří úplně dle očekávání. Podle zjištění analytické...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.