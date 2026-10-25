Petr Štěpánek má dost českého „brblání“: Tahle slova by si měl vzít k srdci naprosto každý

Petr Štěpánek tentokrát nemířil na politiku ani na lidi ze své profese. Vzal si na mušku spíš nás, Čechy, a naši schopnost stěžovat si i ve chvíli, kdy žijeme v podmínkách, které by jinde považovali za výjimečný komfort.
Herec Petr Štěpánek patří k lidem, kteří si umějí užívat života a váží si možností, jež dnešní doba nabízí. A tak není divu, že nekonečné stěžování si na všechno kolem sebe mu příliš po chuti není. Na In-Lifestyle nás zaujala jeho slova o české nespokojenosti i to, proč se na svět dívá jinak než ti, kteří mají pocit, že se u nás nedá žít. A není v tom sám. Podobně mluví také jeho manželka Zlata Adamovská, s níž rád poznává nejrůznější kouty světa.
Petr Štěpánek se do Čechů pustil kvůli věčnému brblání
V podcastu Trefa do černého se Petr Štěpánek rozpovídal o tom, jak podle něj lidé v Česku často přehlížejí výhody, které mají, a místo vděčnosti dávají přednost nespokojenosti. Jeho pohled přitom vychází i z vlastních zkušeností. Společně s manželkou Zlatou Adamovskou totiž hodně cestuje a na vlastní oči vidí, jak rozdílné mohou být životní podmínky v různých částech světa.
Právě srovnání s jinými zeměmi mu připomíná, že řada věcí, které u nás považujeme za samozřejmost, rozhodně není běžná všude. „Přál bych každému, aby jel na návštěvu do Indie. Žijeme v takovém luxusu, užíváme si a pořád brbláme a jsme nespokojení. Když pak vidíte žebrající děti, tak si říkám, že bychom si toho našeho měli více vážit,“ zní hlavní myšlenka jeho kritiky. Štěpánek tím připomíná, že máme k dispozici možnosti, o nichž se lidem v některých částech světa může jen zdát.
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Stěžovat si na drahé bydlení nebo rostoucí ceny je něco jiného než mít pocit, že je špatně úplně všechno. Štěpánkova slova míří především na druhý přístup. Srovnání s chudšími zeměmi podle něj ukazuje, že některé věci, které u nás bereme jako samozřejmost, jsou jinde pro mnoho lidí nedostupné. Možnost podívat si do ciziny mu dává možnost získat potřebný odstup a podívat se na vlastní život z jiné perspektivy.
Zlata Adamovská to vidí podobně. Společné cesty jim otevírají oči
V podobném duchu se vyjadřuje také Štěpánkova manželka Zlata Adamovská. Ta v rozhovoru pro Seznam Zprávy mluvila o své vášni pro cestování a připomněla, jak velkou změnu přinesla svoboda po roce 1989. „Lidé by si dnes měli uvědomit, jaký je to výdobytek, že můžeme cestovat, studovat nebo pracovat v cizině,“ uvedla herečka. Možnost poznávat svět a jiné kultury považuje za něco, čeho bychom si měli vážit.
S manželem navštívili řadu zemí a poznávání nových míst berou jako svůj společný koníček. Adamovská v témže rozhovoru popsala, že ji cestování nesmírně obohacuje, a zmínila také Velikonoční ostrovy, které patří k jejím největším zážitkům. Zároveň zdůraznila, že s Petrem mají v cestování podobné chutě a představy. Jejich zkušenosti tak dobře vysvětlují, proč oba vnímají možnost svobodně vyrazit do světa jako velkou výhodu. A dokud to jde, chtějí poznávat i opravdu vzdálená místa.
Petr Štěpánek přitom rozhodně nepatří mezi herce, kteří by se chystali pověsit profesi na hřebík. Diváci ho znají z řady filmových a televizních rolí, mezi nimiž nechybí legendární princ Jiřík z pohádky Zlatovláska. Nadále je spojován také se seriálem Ordinace v růžové zahradě 2, kde ztvárňuje profesora Eduarda Valšíka. Vedle natáčení se s manželkou objevuje i na společných besedách a v divadelním prostředí. Zdá se, že energii do práce i do života mu dodává právě chuť objevovat nové věci. A jeho vzkaz o věčném brblání? Ten může být pro každého příležitostí zamyslet se nad tím, jestli někdy nepřehlížíme to dobré, co máme přímo před sebou.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Petr Štěpánek má dost českého „brblání“: Lidé si prý neváží toho, co mají a zmínil Indii byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.