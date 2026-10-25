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Petr Štěpánek má dost českého „brblání“: Tahle slova by si měl vzít k srdci naprosto každý

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Petr Štěpánek tentokrát nemířil na politiku ani na lidi ze své profese. Vzal si na mušku spíš nás, Čechy, a naši schopnost stěžovat si i ve chvíli, kdy žijeme v podmínkách, které by jinde považovali za výjimečný komfort.
Fotografie Petra Štěpánka a Zlaty Adamovské

Fotografie Petra Štěpánka a Zlaty Adamovské

Zdroj: Foto: Nextfoto, Petr Štěpánek a Zlata Adamovská na zahájení 27. ročníku Salonu filmových klapek
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 07:54

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