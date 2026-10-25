Legendární Phillip Island se s MotoGP rozloučil bez závodu. Márquez přišel o šanci odskočit zraněnému Martínovi

Phillip Island patřil dlouhá léta k místům, kde se v MotoGP dalo očekávat prakticky cokoli. Rychlé zatáčky, silný vítr, dramatické předjíždění a atmosféra, kterou má málokterý okruh. Poslední australská Grand Prix na této trati proto slibovala mimořádně emotivní víkend. A po sobotním sprintu také jednu z nejdůležitějších bitev o letošní titul.
Jenže v neděli se nerozhodovalo na trati. Organizátoři závod královské kubatury definitivně zrušili, stejně jako závody Moto2 a Moto3. Hlavním problémem byla omezená viditelnost, která znemožňovala bezpečný provoz zdravotnického vrtulníku. Bez možnosti rychlé zdravotnické přepravy nemohl šampionát pokračovat, i kdyby byli jezdci ochotní riskovat jízdu na mokrém asfaltu.
Zrušení kvůli vrtulníku není výmluva na déšť
Motocykloví závodníci jsou na déšť zvyklí. Na mokru se závodí, mění se nastavení motocyklů, volí se jiné pneumatiky a jezdci musí pracovat s přilnavostí, která se může měnit téměř v každé zatáčce. To ale nebyl hlavní problém nedělního Phillip Islandu.
Za špatné viditelnosti nemohl bezpečně létat vrtulník, který musí být k dispozici při vážné nehodě. Na okruhu, kde motocykly dosahují velmi vysokých rychlostí, je rychlost zdravotnického zásahu základní bezpečnostní podmínkou. Zrušení závodu proto nelze rozumně vydávat za přehnanou opatrnost pořadatelů. Je to hranice, přes kterou se moderní motorsport nesmí dostat.
Pořadatelé start postupně odsouvali, zrušili ranní warm-up a doufali ve zlepšení podmínek. Nakonec však nezbylo než rozhodnout, že se hlavní závod nepojede. Jezdci se s Phillip Islandem rozloučili symbolickým kolem za safety carem a pozdravili fanoušky, kteří čekali v nepříznivém počasí.
Sobota změnila boj o titul, neděle ho zmrazila
Sobotní sprint přitom připravil mimořádnou zápletku. Marc Márquez spadl při kvalifikaci, přesto se dokázal vrátit na náhradním stroji a vybojovat pole position. Ve sprintu pak několik kol sváděl nádherný souboj s Jorgem Martínem, který přijel do Austrálie jako lídr šampionátu.
Oba jezdci se předjížděli a střídali na čele. V osmém kole ale Martín v osmé zatáčce havaroval. Vyšetření ukázalo zlomeninu vřetenní kosti u zápěstí a podezření na další zlomeninu loketní kosti. Aprilia následně potvrdila, že do nedělní Grand Prix nebude moci nastoupit.
Márquez sprint vyhrál, druhý skončil jeho bratr Álex a třetí Fabio Di Giannantonio. V průběžném pořadí mistrovství se Marc dostal deset bodů před Martína. Nedělní závod mohl tuto výhodu ještě výrazně zvětšit, protože jeho největší soupeř by na startu chyběl. Po zrušení programu však žádné další závodní body na Phillip Islandu nepřibudou.
Je důležité nerozvíjet z toho předčasné závěry. Martínova další absence zatím není jistá a desetibodový náskok v závěru sezony rozhodně neznamená hotový titul. Nedělní rozhodnutí však odstranilo jednu konkrétní příležitost, ve které mohl Márquez výrazně získat body.
Poslední kapitola slavného okruhu se nenapsala
Na výsledku je zvláštní ještě jedna věc. Australian Grand Prix se má od roku 2027 přesunout na nový městský okruh v Adelaide. Phillip Island se tak s MotoGP loučí po třech desetiletích, aniž by dostal poslední nedělní závod.
Pro fanoušky, kteří přijeli vidět poslední průjezdy závodníků ve skutečném tempu, je to bolestivá tečka. Pro pořadatele zase připomínka, že sportovní show nemůže dostat přednost před možností bezpečně ošetřit zraněného člověka.
Zůstane přinejmenším poslední sobotní sprint: velký souboj Márqueze s Martínem, pád jednoho z favoritů a vítězství druhého. Jenže neděle, která měla nabídnout poslední definitivní příběh Phillip Islandu, patřila nakonec počasí. A možná právě proto se na ni bude ještě dlouho vzpomínat.
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Zdroje: Vše o sportu [1], MotoGP – Grand Prix race at Phillip Island cancelled [2], Australian Motorcycle Grand Prix – Statement from the Australian Grand Prix Corporation [3], MotoGP – Márquez takes title lead with Sprint win, Martín crashes [4], MotoGP – Jorge Martín ruled out of Australian GP [5], Reuters – Australian Grand Prix called off [6].