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Legendární Phillip Island se s MotoGP rozloučil bez závodu. Márquez přišel o šanci odskočit zraněnému Martínovi

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Na Phillip Islandu mělo být všechno připraveno na poslední Velkou cenu MotoGP před přesunem australského závodu do Adelaide. Místo startu však přišlo zrušení. Nedělní program zastavila špatná viditelnost, kvůli níž nemohl bezpečně operovat zdravotnický vrtulník. Marc Márquez tak po sobotním vítězství ve sprintu nevyužije příležitost navýšit svůj desetibodový náskok před Jorgem Martínem, který se při vzájemném souboji zranil. Fanouškům zůstalo jen symbolické rozloučení.
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Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 08:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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