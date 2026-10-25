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Slavné operní divě hrozí vězení! Beňačková čelí obžalobě kvůli 70 milionům

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Dennívýzva
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Místo potlesku soudní síň a hrozba několikaletého vězení! Světoznámá operní pěvkyně Gabriela Beňačková (79) čelí vážnému obvinění z pokusu o podvod kvůli dědictví v hodnotě téměř 70 milionů korun. Podle obžaloby měla společně se svou známou využít zdravotního stavu seniorky a připravit její rodinu o pohádkový majetek. Slavná sopranistka však veškerá obvinění odmítá.
Gabriela Beňačková v Národním divadle.

Gabriela Beňačková v Národním divadle.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 06:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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