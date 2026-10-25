Slavné operní divě hrozí vězení! Beňačková čelí obžalobě kvůli 70 milionům

Gabriela Beňačková v Národním divadle na Cenách Thálie. Slovenská operní pěvkyně. Gabriela Beňačková - Slovenská operní pěvkyně Gabriela Beňačková na pohřbu Hanky Zagorové. Gabriela Beňačková na Cenách Thálie. Gabriela Beňačková v Národním divadle.
Místo potlesku soudní síň a hrozba několikaletého vězení! Světoznámá operní pěvkyně Gabriela Beňačková (79) čelí vážnému obvinění z pokusu o podvod kvůli dědictví v hodnotě téměř 70 milionů korun. Podle obžaloby měla společně se svou známou využít zdravotního stavu seniorky a připravit její rodinu o pohádkový majetek. Slavná sopranistka však veškerá obvinění odmítá.
Operní legenda Gabriela Beňačková, která během své kariéry vystupovala na nejslavnějších světových scénách, nyní prožívá jedno z nejtěžších období svého života. Pražský městský soud začal projednávat případ údajného podvodu s dědictvím, v němž figuruje společně s Alenou Nováčkovou. Podle státní zástupkyně se měly obě ženy v roce 2018 vetřít do přízně dvaadevadesátileté Věry Příhodové, která trpěla Alzheimerovou chorobou. Seniorka následně sepsala závěť, podle níž měly obžalované získat lukrativní nemovitost v centru Prahy. Milionové dědictví a vydědění vlastních synů
Celý případ se točí kolem nemovitosti na Maltézském náměstí v Praze, jejíž hodnota se podle obžaloby pohybovala kolem 69 milionů korun. Majetek přitom souvisí také s pozůstalostí po slavné herečce Slávce Budínové. Podle žalobkyně měly obžalované seniorku izolovat od její rodiny a přimět ji, aby vydědila své dva syny. Soud však již v roce 2019 rozhodl, že závěť je kvůli zdravotnímu stavu ženy neplatná. Státní zástupkyně nyní pro Beňačkovou požaduje pět let za mřížemi, její spoluobžalované navrhuje trest o půl roku delší. Beňačková se brání: Nejsem zlatokopka!
Slavná pěvkyně se před soudem proti obvinění důrazně ohradila. „Namouduši nejsem zlatokopka, nikdy jsem nebyla,“ prohlásila podle serveru Novinky.cz. Beňačková tvrdí, že o žádné dědictví nestála a seniorce chtěla pouze pomáhat. Zároveň připustila, že udělala chybu, když se dědictví včas nevzdala. Podle svých slov však nikoho nepodvedla a celá kauza ji hluboce zasáhla.
„Jsem naprosto zničená pěvecky, moje jméno je naprosto pošpiněno, ale přísahám, že jsem neprovedla nic,“ uvedla Beňačková během své výpovědi. Pro umělkyni, která během své kariéry spolupracovala například s legendárním Plácidem Domingem a získala prestižní Cenu Thálie, jde o mimořádně nepříjemnou situaci. Místo vzpomínek na velkolepou kariéru musí nyní před soudem vysvětlovat okolnosti milionového dědictví.
Případ navíc zdaleka nekončí. Obě ženy obžalobu odmítají a trvají na tom, že seniorka o svém majetku rozhodovala dobrovolně. Za pokus o podvod jim přitom podle zákona hrozí až desetileté vězení. Další soudní jednání je naplánováno na 2. listopadu. Zda slavná operní diva skutečně skončí za mřížemi, nebo se jí podaří očistit své jméno, tak zatím zůstává otevřené. Zdroj: Aplausin.cz, Novinky.cz, Blesk.cz a ČTK - České noviny