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Spotify v autě bez telefonu. První nativní aplikace pro Android Automotive míří do Audi

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Spotify spustil svou první aplikaci, která běží přímo v infotainmentu auta. Telefon, kabel ani Bluetooth už k poslechu nepotřebujete. Jako první ji dostávají vybrané vozy...
Spotify v autě bez telefonu. První nativní aplikace pro Android Automotive míří do Audi

Spotify v autě bez telefonu. První nativní aplikace pro Android Automotive míří do Audi

Zdroj: androidheadlines.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 16:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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