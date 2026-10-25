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Češi s kondenzačním kotlem přehlíží 1 nastavení. Spotřebu plynu přitom srazí až o 12 %

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Kondenzační kotel umí z plynu vytěžit víc tepla než starší typy, ovšem jen za jedné podmínky. Vodu do...
Češi s kondenzačním kotlem přehlíží 1 nastavení. Spotřebu plynu přitom srazí až o 12 %

Češi s kondenzačním kotlem přehlíží 1 nastavení. Spotřebu plynu přitom srazí až o 12 %

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 08:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

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