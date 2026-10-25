Češi s kondenzačním kotlem přehlíží 1 nastavení. Spotřebu plynu přitom srazí až o 12 %

Kondenzační kotel umí z plynu vytěžit víc tepla než starší typy, ovšem jen za jedné podmínky. Vodu do radiátorů nesmí hřát zbytečně moc, a právě tohle nastavení na kotli zůstává v mnoha domácnostech beze změny. Abyste ho upravili správně, vyplatí se pochopit, proč kotli horké radiátory vlastně nesvědčí.
Rozpálený radiátor kotli úsporu bere
Kondenzační kotel si umí vzít teplo i z vodní páry, která vzniká při hoření plynu. Klasický kotel o tuhle energii přichází, protože pára mu bez užitku odletí komínem. Pára zkapalní a odevzdá své teplo jen na stěnách výměníku, které ochlazuje voda s dost nízkou teplotou.
Rozhodující je teplota vody, která se do kotle vrací z radiátorů. Hranice leží kolem 55 °C a čím je zpáteční voda chladnější, tím víc páry kotel zachytí. Při nastavení 80 °C se v britském testu popsaném níže vracela voda teplá kolem 55 °C, tedy na hranici. Když kotel posílal do radiátorů vodu o 55 °C, vracela se ochlazená na 43 °C a kotel kondenzoval mnohem víc.
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Úspora se týká jen vody pro radiátory. Kombinované kotle, které ohřívají i vodu do kohoutků, mají pro topnou vodu samostatné kolečko nebo tlačítko, obvykle s obrázkem radiátoru. Druhý ovladač patří teplé vodě a pro úsporu na topení nehraje roli.
Opatrnost je na místě v domácnostech, kde se teplá voda ohřívá v zásobníku nebo bojleru. Podle Státního zdravotního ústavu se legionelám nejlépe daří ve vodě teplé zhruba 25 až 45 °C a ohřátá voda by neměla mít méně než 55 °C, ideálně 60 °C. U některých zapojení může chladnější topná voda ochladit i obsah zásobníku. Nastavení bojleru proto nechte, jak je, a o úpravě topné vody u této soustavy rozhodněte až po konzultaci s technikem, který se o váš kotel stará.
Co ukázal pokus v britském zkušebním domě
Jak velký rozdíl jedno číslo udělá, změřili v roce 2022 výzkumníci z University of Salford na zakázku britské inovační nadace Nesta. Pokus probíhal v replice starého řadového domu, kterou vědci postavili uvnitř klimatické komory, takže počasí měli pod kontrolou.
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V simulované zimě spálil kotel nastavený na 55 °C o 12 % méně plynu na vytápění než při 70 °C, na které byla soustava v domě navržená. Mezikrok na 60 °C ušetřil 7 %. Šlo o jediný testovací dům, takže v jiném bytě nebo domě vyjde úspora jinak. S chladnější vodou přitom účinnost kotle vzrostla z 84 na 89 %. Právě tomuhle zlepšení autoři studie připsali většinu úspory, menší díl šel na vrub o něco chladnějším pokojům.
Úspora má svou cenu: dům se vyhřívá pomaleji
Vlažnější radiátory předávají méně tepla, takže zátop trvá déle. Ranní vyhřátí obývacího pokoje na příjemnou teplotu zabralo v testu při 70 °C zhruba půl hodiny, s vodou o 55 °C se čekalo 56 minut. Nastavení pod 55 °C už účinnost kotle nezvedlo. Kotel se navíc každou chvíli zažehl a zase zhasl, protože dům potřeboval méně tepla, než kotel umí dodat při nejnižším výkonu.
S chladnější topnou vodou se byt vyhřívá pomaleji a ranní zátop se může protáhnout. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Rozdíl mezi 70 a 55 °C v testu shrnuje tabulka:
Teplota topné vody Spotřeba plynu na vytápění Ranní vyhřátí obývacího pokoje 70 °C výchozí stav zhruba za 30 minut 55 °C o 12 % nižší za 56 minut Přečtěte si také: Instalatéři odhalují: je bezpečné lít vroucí vodu do dřezu?
Jak chladnou topnou vodu snese konkrétní byt nebo dům, záleží na velikosti radiátorů a na tom, jak dobře je stavba zateplená. Kdo hůř snáší chlad, třeba senioři, by podle Nesty pod 60 °C chodit neměl.
Podzim je ideální doba na zkoušku
Podle salfordského výzkumu se nejvíc dá ušetřit na jaře a na podzim. Dům tehdy nepotřebuje tolik tepla a nižší teplota vody na pohodlí skoro není znát. Začít se proto vyplatí teď, dokud venku nemrzne.
U kombinovaného kondenzačního kotle bez zásobníku je rozumné začít s topnou vodou kolem 60 °C a v dobře zatepleném domě zkusit i o něco méně. Termostat v pokoji přitom nechte, kde byl. Výzkumníci upozorňují, že kombinace chladnější topné vody se staženým termostatem může domácnost vychladit víc, než je příjemné.
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Že jste šli s teplotou příliš nízko, poznáte podle toho, že místnost nedosáhne teploty nastavené na termostatu, nebo podle zátopu, který trvá déle, než jste ochotni čekat. Pak teplotu topné vody zvyšujte po malých krocích. Kotel s ekvitermní regulací si teplotu vody do radiátorů dopočítává sám podle venkovní teploty a ladění jeho topné křivky je lepší přenechat topenáři.
Zdroje: https://www.nesta.org.uk/report/salford-energy-house-boiler-flow-temperature-testing-initial-report-october-2022/, https://www.edfenergy.com/for-home/energywise/lower-flow-temperature-on-combi-boiler, https://energozrouti.cz/clanek/nepotrebujete-nove-radiatory-ani-zatepleni-tohle-nastaveni-kotle-vam-usetri-stovky-korun-mesicne, https://www.tzb-info.cz/12491-kondenzacni-kotle, https://szu.gov.cz/wp-content/uploads/2025/09/Doporuceni_SZU_kontrola-teple-vody_20250904.pdf, https://www.marianne.cz/marianne-bydleni/poradna/u-kondenzacniho-kotle-muze-spotrebu-snizit-jine-cislo-01cda
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