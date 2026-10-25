Kdo topí na 5, vyhazuje peníze oknem. Většina Čechů netuší, co čísla na radiátoru znamenají

Kolečko na radiátoru připomíná knoflík u sporáku, kde vyšší číslo opravdu znamená víc tepla pod hrncem. Stejnou logiku si proto mnoho domácností přenáší i na topení. Hlavice pak zůstává vytočená nahoru celé týdny a kolik to stálo, ukáže až roční vyúčtování.
Stupeň 5 znamená tropy v obýváku
Na běžné mechanické hlavici odpovídá nejvyšší číslo 5 zhruba 28 °C. Takovou teplotu si do bytu dobrovolně nepřeje skoro nikdo, a přesto ji hlavice poslušně hlídá, dokud ji někdo nestáhne. Obývací pokoj přitom většině lidí stačí vytopit na 20 °C, což na stejné stupnici odpovídá číslu 3.
Přetápění se navíc rychle propíše do účtu. Skupina ČEZ uvádí, že vyšší teplota o jediný stupeň zvedá náklady na energie o 6 až 8 procent. Mezi čísly 3 a 5 leží zhruba osm stupňů, takže kdo nechává hlavici trvale nahoře, platí za teplo, které vůbec nepotřebuje.
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Hlavice se chová spíš jako termostat v troubě. Sedí v ní čidlo citlivé na teplotu vzduchu v pokoji, které otevírá nebo přivírá ventil a tím dávkuje, kolik topné vody do tělesa proteče. Čím blíž je místnost nastavené hodnotě, tím víc průtok ubírá. Při ochlazení se průtok opět zvětší.
Poloha kolečka tak vyjadřuje teplotu, kterou má hlavice v pokoji udržovat. Dokud je v pokoji chladno, ventil zůstává otevřený na stupni 3 stejně jako na stupni 5. Rozdíl nastane až po vytopení, protože na stupni 3 se hlavice zastaví u příjemné teploty, kdežto na stupni 5 nechá radiátor hřát dál. Jak rychle se místnost ohřeje, závisí hlavně na tom, kolik tepla pokoj ztrácí, jak výkonný je radiátor a jak teplá voda proudí topným systémem.
Důležité je také, aby hlavici nic nezakrývalo, třeba pohovka, police nebo dekorativní mříž. V zakrytém koutě se drží teplo od tělesa, čidlo proto naměří víc, než kolik je ve skutečnosti uprostřed místnosti, a přívod vody utlumí předčasně. Kde hlavici uvolnit nejde, pomůže model s odděleným čidlem.
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Nejvíc peněz uteče ve chvíli, kdy se větrá a hlavice přitom zůstane nastavená vysoko. Čidlo zaznamená studený vzduch, vyhodnotí ho jako pokles teploty a radiátor rozjede na plný výkon, takže teplo odchází rovnou ven.
Před větráním se vyplatí stáhnout hlavici na nízký stupeň, jinak radiátor hřeje rovnou do otevřeného okna. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Při větrání proto postupujte takto:
hlavici stáhněte na nízký stupeň, okno otevřete krátce a dokořán, potom nastavení vraťte.
Ještě levnější je samozřejmě nastavit rovnou nižší číslo, aby větrat kvůli přetopení vůbec nebylo potřeba.
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Na klasických hlavicích přidává každé další číslo zhruba čtyři stupně Celsia. Dánský výrobce Danfoss například u řady Redia uvádí, že číslo 1 odpovídá asi 12 °C, číslo 2 přibližně 16 °C, číslo 3 zhruba 20 °C, číslo 4 kolem 24 °C a číslo 5 asi 28 °C. Pod jedničkou bývá ještě hvězdička nebo vločka, tedy ochrana proti zamrznutí. Radiátor pak naskočí, teprve když teplota v místnosti spadne k několika málo stupňům, u řady Redia zhruba k 8 °C, u jiných modelů i o něco níž.
Stupnici hlavic Danfoss Redia přehledně shrnuje tabulka:
Poloha hlavice Přibližná teplota hvězdička nebo vločka 8 °C (ochrana proti zamrznutí) 1 12 °C 2 16 °C 3 20 °C 4 24 °C 5 28 °C
Tyto hodnoty berte jako orientační. Jiné značky mají stupnici posunutou nebo delší a výrobci sami upozorňují, že skutečnou teplotu v pokoji ovlivní i to, jak a kde je hlavice namontovaná. Přesné hodnoty pro vlastní hlavici prozradí datový list ke konkrétní značce a modelu.
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Každá místnost snese jinou teplotu. V ložnici se dobře spí kolem 18 °C, obývací pokoj je příjemný na 20 °C. Pracovna, kam chodíte jen občas, si vystačí s mírným temperováním.
Při hledání začněte uprostřed stupnice a nastavení upravujte vždy jen o jeden dílek. Správná je poloha, pod kterou by vám už v pokoji začala být zima. Kdo kolečkem často cuká z jedné krajní polohy do druhé, regulaci si tím rozhodí a obvykle i víc spotřebuje.
Zdroje: https://assets.danfoss.com/documents/569355/AI419834775790cs-CZ0103.pdf, https://energozrouti.cz/clanek/termostaticka-hlavice-poloha-3-neznamena-polovicni-vykon, https://www.cez.cz/cs/clanky/jak-na-spravne-nastaveni-termostatu-pri-vytapeni-a-ohrevu-vody-169791, https://energysavingtrust.org.uk/advice/thermostats-and-heating-controls/, https://www.estav.cz/cz/13520.jak-spravne-pouzivat-termostaticke-hlavice-zbytecne-chyby-vas-stoji-penize-i-komfort, https://zpravy.tiscali.cz/na-radiatoru-mate-trojku-a-porad-je-vam-zima-tohle-cislo-ve-skutecnosti-znamena-teplotu-787046