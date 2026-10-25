Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Kdo topí na 5, vyhazuje peníze oknem. Většina Čechů netuší, co čísla na radiátoru znamenají

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kolečko na radiátoru připomíná knoflík u sporáku, kde vyšší číslo opravdu znamená […]
Kdo topí na 5, vyhazuje peníze oknem. Většina Čechů netuší, co čísla na radiátoru znamenají

Kdo topí na 5, vyhazuje peníze oknem. Většina Čechů netuší, co čísla na radiátoru znamenají

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 07:32

Reklama
Další články z PrimaProstor.cz
Za tohle koření Češi zbytečně platí. Zahradnice prozradila, které okno mu doma stačí
Za tohle koření Češi zbytečně platí. Zahradnice prozradila, které okno mu doma stačí
Staré žaluzie dosloužily? Co vás čeká při výměně a na co se připravit
Staré žaluzie dosloužily? Co vás čeká při výměně a na co se připravit

Horizontální žaluzie slouží v oknech obvykle kolem deseti let. Pak už nevypadají […]

Přestaňte hned vyhazovat ruličky od toaletního papíru. Designérka prozrazuje 3 způsoby, jak je skvěle využít
Přestaňte hned vyhazovat ruličky od toaletního papíru. Designérka prozrazuje 3 způsoby, jak je skvěle využít

Prázdná dutinka po toaletním papíru putuje do koše nebo do modrého kontejneru […]

Instalatér prozradil Čechům: nalijte do pračky kyselinu citronovou. Výsledek překvapí i odborníky
Instalatér prozradil Čechům: nalijte do pračky kyselinu citronovou. Výsledek překvapí i odborníky

Uvnitř pračky roste něco, co při běžném praní nikdy neuvidíte. Instalatér z […]

Nehygienické a nevkusné: Poznejte 6 prohřešků, které nejvíc kazí styl vaší koupelny
Nehygienické a nevkusné: Poznejte 6 prohřešků, které nejvíc kazí styl vaší koupelny

Majitel si po pár letech přestane všímat věcí, které host zaregistruje hned […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů PrimaProstor.cz

Web se věnuje interiérovému designu, zahradě a moderním trendům v bydlení. Přináší nápady, jak si zařídit útulný byt, praktické rady pro údržbu domácnosti i inspiraci na dekorace nebo renovace. Nechybí ani tipy na zahradní úpravy, pěstování či chytrá řešení pro úsporu prostoru. Články jsou psané...

Všechny články tohoto autora →
PrimaProstor.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.