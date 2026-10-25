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Na Temu jsem objednala chytré hodinky za 266 Kč. Doteď nechápu, co vlastně přišlo

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Dennívýzva
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Cenovka pod tři stovky budila podezření. Po rozbalení zásilky z Temu jsem byla překvapená, co v krabičce je.
Na Temu jsem objednala chytré hodinky za 266 Kč. Doteď nechápu, co vlastně přišlo

Na Temu jsem objednala chytré hodinky za 266 Kč. Doteď nechápu, co vlastně přišlo

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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