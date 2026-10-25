Na Temu jsem objednala chytré hodinky za 266 Kč. Doteď nechápu, co vlastně přišlo

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Elektronika za méně než tři stovky obvykle budí spíš nedůvěru. Když jsem na Temu klikla na tlačítko koupit u chytrých hodinek, počítala jsem s tím, že peníze utratím za plastovou atrapu nebo hračku z pouti. Cena činila 266 Kč, tedy zhruba tolik, co lepší oběd. Pozn.: v původním nadpisu se objevovala jiná částka, správná je ta, kterou jsem skutečně zaplatila, tedy 266 Kč.
Zásilka přišla v šedém plastovém pytli, který znají všichni zákazníci zahraničních tržišť. Uvnitř byla prostá bílá krabička bez luxusních ambicí, ale obsah dorazil bez šrámu. Našla jsem v ní hodinky, silikonový řemínek, magnetický nabíjecí kabel s USB koncovkou a stručný vícejazyčný návod.
Už při prvním vzetí do ruky jsem znejistěla, jestli jsem čekala správně. Tělo z tvrzeného plastu s matným povrchem drží pevně, díly k sobě přesně sedí a nic nevrže. Řemínek je měkký, k pokožce šetrný a při celodenním nošení nedráždí. Uchycení odpovídá běžnému standardu, takže ho půjde vyměnit za jiný.
Většinu zážitku určuje displej. Dotykový panel o úhlopříčce 1,83 palce má rámečky o něco širší než na reklamních obrázcích, ale písmo je ostré a ikony jasné. Barvy působí živě. V interiéru i za oblačna je čitelnost bez problémů a na přímém letním slunci stačí zvednout jas na maximum, aby čas i kroky zůstaly vidět. Dotyk reaguje plynule a gesta, ať už stažení lišty shora, zprávy zespodu nebo listování widgety, fungují spolehlivě.
Co všechno se skrývá uvnitř za pár stovek
Chytré funkce se aktivují po propojení s telefonem přes aplikaci, na kterou vede QR kód z návodu i z menu hodinek. Aplikace existuje pro Android i iOS. Párování přes Bluetooth zabralo asi dvě minuty, telefon hodinky hned našel a spojení drželo stabilně. Aplikace ukazuje denní aktivitu, umí nastavit budíky, spravovat oznámení a nabízí desítky ciferníků zdarma, včetně vlastní fotografie na pozadí. Je v češtině, byť některé výrazy prozrazují strojový překlad, a zorientuje se v ní i laik.
Největším překvapením je volání přímo ze zápěstí. Hodinky mají vlastní mikrofon i drobný reproduktor, takže hovor přijmete nebo vytočíte přes číselník bez sahání po telefonu. V klidné místnosti, kanceláři či autě se slyšíte zřetelně na obou stranách. V hlučné ulici je reproduktor slabší, ale na rychlé vyřízení hovoru stačí.
Notifikace z WhatsAppu, Messengeru, SMS i e-mailů přicházejí spolehlivě s jemnou vibrací a text se ukáže na displeji. Odpovídat na zprávy nejde a složitější emotikony se nezobrazí, jenže pro rychlý přehled, kdo píše a co chce, to stačí.
Zdravotní senzor na spodní straně měří tep, orientačně okysličení krve a sleduje spánek. Je třeba zůstat realistický: nejde o certifikovaný lékařský přístroj ani o konkurenci sporttesterů za deset tisíc. Jako orientační pomocník ale obstojí. Kroky odpovídají běžnému pohybu a hodinky nepočítají každé mávnutí rukou u stolu. Spánek zachytí čas usnutí i probuzení. Sportovní režimy zahrnují chůzi, běh, kolo i švihadlo a měří čas, odhad kalorií a tep, vše se synchronizuje do aplikace s historií výkonů.
Nadšení tlumí dvě věci. Hodinky nemají NFC čip, takže s nimi nezaplatíte v obchodě. A podle krytí, které u podobných modelů bývá, snesou déšť a pot, ne však plavání.
Poslední trumf je baterie. Dražší modely často vyžadují nabíječku každý večer, tady jednodušší systém šetří energii. Při běžném dni s měřením tepu, desítkami notifikací a občasným hovorem vydrží čtyři až pět dní. Když hodinky slouží jen jako ukazatel času a krokoměr bez trvalého Bluetooth, vydrží i přes týden. Nabíjení magnetickým kabelem z USB adaptéru nebo počítače trvá zhruba dvě hodiny.
Pro koho se taková koupě vyplatí
Náročný sportovec, který potřebuje přesné GPS trasy a export dat do tréninkových platforem, bude muset sáhnout do vyšší cenové třídy. Pro většinu ostatních je ale poměr ceny a výkonu mimořádný. Hodí se školákům, u nichž hrozí ztráta či rozbití, seniorům díky velkému čitelnému displeji a možnosti přijmout hovor, a také jako pracovní kousek na zahradu, do dílny nebo na stavbu, kde by byla škoda ničit drahý model.
Moje zkušenost ukazuje, že základní chytré funkce, snesitelný vzhled a spolehlivý chod už nejsou jen výsadou drahých značek. Za 266 Kč dorazil pomocník, který splnil, co slíbil, a v několika ohledech překvapil víc, než bych čekala. Řekněte, zkusili byste podobný nákup také, nebo byste raději zůstali u prověřených značek?
Zdroje článku: temu.com, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová