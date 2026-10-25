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Pastrňák už má stejně gólů jako Bergeron. Bostonu pomohl k dalšímu obratu a míří za legendami klubu

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David Pastrňák vstřelil proti San Jose svůj 427. gól v dresu Bostonu a vyrovnal Patrice Bergerona na třetím místě historické klubové tabulky střelců. Český útočník se navíc trefil přesně ve chvíli, kdy Bruins potřebovali vyrovnat. Boston nakonec vyhrál divoké utkání 6:4 a prodloužil bodovou sérii na osm zápasů. Nad Pastrňákem už v historickém pořadí zůstávají pouze Phil Esposito a Johnny Bucyk.
ARCHIV: Pastrňák a Ryan

ARCHIV: Pastrňák a Ryan

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 08:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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